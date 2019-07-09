Власти Дагестана проигнорировали проблемы жителей Сулака

09 июля 2019, 22:29

Общественный совет махачкалинского поселка Сулак требует расторжения договоров аренды земли вокруг поселка и ее перераспределения под пастбища для скота местных жителей. Часть территории поселка с жилыми домами без ведома сельчан и местной администрации оказалась в частной собственности. Мэрия Махачкалы и Минимущество Дагестана не отвечают на вопросы и жалобы сельчан.

Как сообщал "Кавказский узел", жители махачкалинского поселка Сулак недовольны тем, что 90% пастбищных земель в округе Минимущество Дагестана передало частному предприятию. На сходе 7 июня они также раскритиковали мизерные, по их мнению, квоты на вылов рыбы, которые вынуждают местных рыбаков уезжать работать на Дальний Восток. На последнем сходе 5 июля жители Сулака заявили, что лишились возможности разводить скот после того, как власти раздали окрестные земли. Представители Минимущества Дагестана и мэрии Махачкалы не смогли ответить на вопросы собравшихся, пообещав сделать это позже.

Разведение скота осталось единственной возможностью заработка и пропитания для жителей Сулака после того, как местным рыбакам отказали в выдаче квот на вылов, заявил глава общественного совета поселка Казбек Байтувганов.

"С ужесточением правил рыболовства у нас в поселке сложилось катастрофическое положение. Как альтернатива рыболовству, можно заняться скотоводством, но и с этим проблемы. Вокруг поселка скудные пастбища, растет только солончак, но и эти земли со скудной растительностью распределены между сторонними лицами", - сказал Байтувганов корреспонденту "Кавказского узла".

В Сулаке есть только два участка земли, которые более-менее пригодны для выпаса скота. Один расположен в направлении моря, он закреплен за МУП "Сулак-рыба", а второй участок площадью 374 гектара Минимущество Дагестана передало в аренду СПК (сельскохозяйственному производственному кооперативу. - Прим. "Кавказского узла") "Жемчужный". По словам Казбека Байтувганова, серьезный ущерб экологи местности нанесла разработка песчаных карьеров, которая "велась варварски, без рекультивации почвы".

Из-за отсутствия пастбищ содержать большое поголовье крупного рогатого скота невозможно, рассказывают местные жители. "Раньше, при моем отце, у нас были и коровы, и бараны, по 20-30 голов. Тогда были хорошие пастбища в сторону Бабаюртовского района, там же мы могли заготавливать сено на зиму. Но сейчас эти земли вдоль федеральной трассы переданы в аренду, и мы уже лет десять там не можем выгуливать скот. На этих местах появились кутаны (стоянки пастухов на землях отгонного животноводства. - Прим. "Кавказского узла") и у земли есть свои хозяева", - рассказал житель Сулака Залимбек Джумагишиев корреспонденту "Кавказского узла".

У Залимбека семь дойных коров, которых он пасет на землях СПК "Жемчужный", и столько же телят - их мужчина вынужден содержать в хлеву рядом с домом и кормить покупным сеном.

"Если нас лишат возможности пастись на этих землях, то больше уже скот держать я не смогу. Сейчас телят я не выгоняю, покупаю им сено - уходит три тюка в день, а каждый тюк сена стоит 120 рублей. Я планировал открыть малое предприятие, разводить скотину, но как узнал, что земли находятся в аренде у СПК, передумал - кормить скот уже будет нечем, а покупать им всем корм накладно. Другой работы в селе нет, семья у меня большая, старшие дети поехали на заработки на север. Без пастбищных земель в Сулаке уже делать нечего, нет смысла здесь оставаться", - констатировал он.

Его слова подтвердил местный житель Зайнудин. "Нас переселяли сюда, чтобы мы занимались рыболовством, но сейчас квоты не дают. Можно ловить лещей, но они стоят копейки и не оправдывают даже расходы на их ловлю. Максимум, что я сейчас могу позволить себе - содержать семь голов скотины: трех телят и четырех коров. А если сейчас СПК огородит полученный в аренду участок и запретит нашему скоту там пастись, то кормить скотину уже будет негде", – сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Зайнудина, после запрета на рыбный промысел 300 местных рыбаков уехали на Камчатку, а все молодые люди отправились на заработки, преимущественно в северные регионы страны. "Такое ощущение, что нас просто пытаются отсюда выжить. Но мы не уйдем, будем добиваться земель", - добавил он.

Земли вокруг Сулака оформляют на людей, которые не имеют отношения к поселку, а администрация игнорирует обращения местных жителей, отметил глава общественного совета.

"Поселок административно подчиняется Махачкале, но от города мы далеко, поэтому городским властям не до нас, на нас не обращают должного внимания. Земли вокруг законными и незаконными методами оформляются, нас зажимают в тиски со всех сторон. Мы годами обиваем пороги администрации, чтобы получить участок для строительства жилья, но не можем этого добиться, а в это же время у нас под носом посторонние люди прибирают сотни гектаров прилегающих территорий", - сказал он.

Руководство СПК "Жемчужный" отвергло претензии сельчан

Временно исполняющий обязанности председателя СПК "Жемчужный" Шамсудин Меджидов не видит проблемы в том, что жители поселка лишатся пастбища после установки ограды вокруг арендуемого участка. Он утверждает, что эти земли для выпаса скота непригодны.

"Из 374 гектаров, которые находятся в аренде, порядка 170 гектаров находятся в затопленной зоне, а на оставшихся 200 гектаров практически не растет трава, которая годится для корма. Это неплодородные земли: здесь растет колючка, ближе к осени она высыхает и скот ее не ест", - сказал Меджидов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам руководителя кооператива, местные жители умалчивают о плодородной территории, расположенной справа от земель СПК, ближе к морю. Претензии сельчан к кооперативу он объясняет "личными моментами".

"В 2012 году мы на этих землях планировали реализовать проект, который бы обеспечил работой 30-40 процентов населения поселка. Мы нашли инвесторов, готовых вложить в это дело два миллиарда рублей. Там предполагалось построить парники, различные угодья, заводы по воспроизводству частиковых и осетровых пород рыб. Год мы работали там, очистили территорию от свалки, но потом началось возмущение определенных лиц, и реализация проекта была сорвана", - сказал он. Кто именно помешал реализации проекта и каковы были его мотивы, Шамсудин Меджидов не пояснил.

Как утверждает Меджидов, все документы на аренду земли СПК оформил законно, а сами земли никогда не принадлежали местной администрации.

"Все бумаги оформлены надлежащим образом, придраться тут не к чему. Мы стабильно платим налоги. Сейчас мы сами своими силами планируем на этих землях создать на 2-3 гектарах птицеферму, небольшой парник и для скота построить коровник, но нам опять хотят создать проблемы. Мы будем обращаться во все инстанции, чтобы защитить свои права. Надеюсь, что правоохранительные органы и власти сделают свою работу как положено", - заключил он.

Общественный совет намерен взять под контроль решение земельных проблем Сулака

На последнем сходе в поселке Сулак, собравшем около 500 человек, присутствовали первый замминистра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Мурад Алиев и заммэра Махачкалы Хаким Ашиков. Чиновники не смогли ответить на вопросы собравшихся, пообещав дать ответы позднее.

Проект резолюции схода 5 июля будет готов в ближайшее время и будет разослан во все ведомства, которых касаются вопросы сельчан, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в Общественном совете Сулака.

"В резолюции мы просим власти разобраться в ситуации, чтобы они наконец разрешили сложившееся, по их же словам, недоразумение. Мы хотим, чтобы были пересмотрены и расторгнуты все договоры аренды земель вокруг поселка, а новые договоры заключались с учетом интересов местного населения. Мы берем под контроль действия властей в этом направлении, будем надеяться на помощь от них и от администрации главы и правительства республики", - сообщил глава совета Казбек Байтувганов.

Новый сход жители планируют через 3-4 месяца - на нем сулакцы обсудят, как продвигается решение поставленных вопросов и какие действия в этом направлении предприняли власти. "Если результаты нас не устроят, то мы оставляем за собой право обратиться в вышестоящие инстанции и в судебные органы", - заключил он.

Представители мэрии Махачкалы и Минимущества Дагестана не смогли прокомментировать "Кавказскому узлу" ситуацию в Сулаке и рассказать о действиях, предпринимаемых для разрешения проблемы. Руководители министерства в течение дня 9 июля не отвечали на телефонные звонки, а представитель мэрии обещал предоставить ответ позднее.

Жители рассказали о разделе "Нового микрорайона"

Еще одна проблема, обсуждавшаяся на сходе 5 июля, касается так называемого "Нового микрорайона" - части поселка, образованной в начале 2000-х годов. Жители этого микрорайона, которые уже около 17 лет живут в своих домах, не могли оформить участки и сами дома в собственность, а теперь свои права на землю заявили неизвестные им люди с документами на участки.

Участки в "Новом микрорайоне" выделялись жителям Сулака, чьи дома находились в зоне постоянного подтопления. "У кого была возможность, начали строить себе дома. Люди за свой счет провели здесь воду, свет и газ", - рассказал депутат горсобрания Махачкалы от поселка Султан Шахмурадов корреспонденту "Кавказского узла".

Участки выдавались на основе постановления правительства республики, но предыдущий глава поселка не оформлял землю на сельчан. "Он сам размежевал участки и выдал их без правоустанавливающих документов", - утверждает Казбек Байтувганов.

Житель "Нового микрорайона" Абдула живет в своем доме уже больше 15 лет и неоднократно пытался оформить на него право собственности, но получал отказы. "Я несколько раз пытался оформить дом через махачкалинский МФЦ, но мне постоянно отказывали. Ссылались на то, что эти земли находятся в Бабаюртовском районе, присылали другие отписки. В итоге из-за этих бюрократических неурядиц я до сих пор не могу прописать никого в доме, в котором так долго живу", – рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Местная жительница, купившая дом в "Новом микрорайоне" семь лет назад, подтвердила, что право собственности на дома не оформляют. Из документов на дом ее семья имеет на руках только технический паспорт здания.

Четверо мужчин, которые появились в Сулаке лишь в начале 2019 года, заявили свои права на часть "Нового микрорайона" площадью 170 гектаров.

"Эти 170 гектаров разделены между четырьмя людьми, и мы не знаем, кто это такие. Они приходили сюда ночью, якобы провести топосъемку, сказали, что у них есть оформленное еще в 2016 году право собственности. Причем границы этих четырех участков проходят через дворы и дома местных жителей. Как будто они просто нарисовали на карте границы и присвоили эти земли себе", – рассказал Абдула.

По словам сельчанина, новые хозяева земли отказываются разговаривать с местными жителями и администрацией поселка. "Разговаривать с местной администрацией они не хотят, топосъемку проводили ночью. Мы считаем, что они действуют незаконно. Мы годами не можем оформить своим дома, в которых живем по 15-17 лет, - и тут появляются люди, которые за раз оформляют себе десятки гектаров, а мы об этом узнаем случайно", - добавил он.

Депутат горсобрания Султан Шахмурадов направлял депутатский запрос в администрацию Махачкалы с просьбой установить, на каком основании были оформлены в собственность участки "Нового микрорайона". Ответа на свой запрос он пока не получил.