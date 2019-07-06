Жители дагестанского поселка потребовали от властей вернуть пастбища

06 июля 2019, 15:47

Участники схода в поселке Сулак в Махачкале заявили 5 июля, что лишились возможности разводить скот после того, как власти раздали окрестные земли. Представители Минимущества Дагестана и мэрии Махачкалы не смогли ответить на вопросы собравшихся, пообещав сделать это позже.

Как писал "Кавказский узел", жители Сулака недовольны тем, что 90% пастбищных земель в округе Минимущество Дагестана передало частному предприятию. На сходе 7 июня они также раскритиковали мизерные, по их мнению, квоты на вылов рыбы, которые вынуждают местных рыбаков уезжать работать на Дальний Восток.

По данным организаторов, на сходе 5 июля собрались около 500 человек.

Земельная проблема довела поселок до критического состояния, заявил собравшимся глава Общественного совета Сулака Казбек Байтувганов. "В нашем поселке проживают 10 тысяч жителей, в основном ногайцы. Я не вижу развития этого поселка. Нужно его как-то реорганизовать, что-то изменить, чтобы мы имели свои земли, чтобы мы могли вести сельское хозяйство. Кругом по всему периметру поселка Сулак все земли закреплены за людьми, которые к нам не имеют отношения. Пастбищные земли площадью 374 гектара переданы СПК «Жемчужина» в долгосрочную аренду министерством имущественных и земельных отношений [Дагестана]. Жители не могут заниматься скотоводством", - сказал он.

В таких условиях местные жители не имеют возможности заниматься сельским хозяйством, подчеркнул Казбек Байтувганов. "Жителей поселка все время уведомляют: «это земля наша, освободите ее». Мы не можем ловить рыбу, сокращены квоты на вылов рыбы. Теперь забрали возможность вести сельское хозяйство. Надо закрепить за поселком земли, чтобы мы могли ими распоряжаться. У нас катастрофическое положение, наблюдается массовый отток населения", - сказал Байтувганов. Он отметил, что местные жители не могут добиться земли даже под строительство жилья.

Махачкалинские власти ничего не делают для решения проблемы, заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник схода, депутат собрания Махачкалы Султан Шахмурадов. "Я, как депутат городского собрания от поселка Сулак, много раз писал в администрацию Махачкалы. Там власть меняется все время. Мы просим выстроить «дорожную карту» по поводу выделения и оформления земельных участков. Но на сегодняшний день никаких сдвигов нет. Одни обещания", – сказал Шахмурадов.

Он подтвердил, что сулакцы не могут получить землю даже под строительство жилья. "Это молодые семьи, малоимущие, многодетные семьи. У нас порядка 500 человек, которые числятся в очереди, но никто ничего не получает. Земли лесного хозяйства, земли Минимущества республики – все распределено, но не нам. Отдают приезжим людям, чиновникам. Причем, они берут не сотку, не две, а десятками, сотнями гектаров", – сказал депутат.

По его словам, в поселке есть так называемый "новый микрорайон", где люди живут последние 17 лет. "В этом году приехал некий собственник с документами, заявил, что часть территории принадлежит ему. Говорит, что оформил в 2016 году, а люди там живут 17 лет и получили землю на законных основаниях. Полный беспредел. Если брать пустующие в поселке земли – это капля в море, и то они непригодны ни для ИЖС, ни для сельского хозяйства", - сказал Султан Шахмурадов.

Житель Сулака Шарапутдин Магомедов указал на проблемы подступающих к поселку песчаных карьеров и отсутствия земель для выпаса скота. "У нас за мостом песчаные карьеры, уже до кладбищ дошли. Должен же быть план рекультивации. Вот посмотрите на правое побережье Сулака: лесхоз выдал разрешения на строительство до самого моря... За столько лет никто из сулакцев ничего не получил. Зато 374 гектара, где пасли люди скот, отдали какому-то СПК (сельскохозяйственному производственному кооперативу. - Прим. "Кавказского узла"). Был один участок у нас, где пасли скот, и его забирают. И никто с нами не считается", - сказал Шарапутдин Магомедов на сходе.

Первый замминистра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Мурад Алиев, который также присутствовал на сходе, сказал, что не готов ответить на все поставленные вопросы. "Что касается земельного участка, который предоставлен СПК «Жемчужина», то от вас, жителей поселка, поступило коллективное заявление, оно находится на рассмотрении в министерстве", – отметил он.

Замглавы администрации Махачкалы Хаким Ашиков также заявил участникам схода, что не готов ответить на озвученные вопросы, но пообещал, что управление по земельным ресурсам и землеустройству рассмотрит всю имеющуюся документацию и предоставит ответ.