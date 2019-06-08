Жители дагестанского поселка потребовали расследовать гибель земляка в ДТП

08 июня 2019, 22:03

Участники схода в поселке Сулак Кировского района Махачкалы потребовали объективно расследовать аварию с участием автомобиля одной из силовых структур, в которой погиб местный житель. На том же сходе жители поселка заявили о недовольстве квотами на вылов рыбы и проблемах в земельной сфере.

Сход, организованный инициативной группой жителей поселка Сулак, прошел 7 июня, в нем приняли участие около 300 человек, сообщил представитель общественного совета поселка Сулак города Махачкалы.

«В сходе приняли участие жители Сулака, а также гости из других населенных пунктов, представители администрации поселка», - рассказал собеседник корреспондента «Кавказского узла».

ДТП, которое стало поводом для схода, произошло 6 июня примерно в 23.00 на побережье Каспийского моря в поселке Сулак, сообщил один из участников схода Ахмед. По его словам, авария произошла с участием сотрудников одной из силовых структур и двух местных жителей. Мотоциклом управлял житель поселка Артур Карнаев, 1971 года рождения, силовики приняли его за браконьера, хотели задержать и «подрезали» на служебном автомобиле, отметил Ахмед.

«Сам Артур просто проезжал на этой территории, он не рыболов, ехал со своей кошары. Артур скончался на месте. Тот, кто находился с ним, сейчас в больнице», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Ахмед.

По его словам, похожее ДТП произошло 24 сентября 2018 года, и тогда погиб местный житель, также был ранен его сын, который в результате стал инвалидом. Погибший также не был рыболовом, силовики уладили ситуацию с его родственниками, и был достигнут компромисс, отметил Ахмед. «Но в данной ситуации родственники Карнаева и жители села требуют справедливого расследования», - сказал он.

На сходе также поднимались проблемы ведения рыболовства и земельные вопросы, сообщил другой участник схода, председатель общественного совета поселка Сулак Казбек Байтувганов.

По его словам, местные жители недовольны «мизерными квотами» на вылов рыбы. «А штрафы огромные. За любой мелкий проступок наказания. Предприятия закрываются. Так называемая борьба с браконьерством проходит жестко. То, что простреливают рыбацкие байды, катера, об этом много уже говорили, этому были не раз посвящены сходы, в интернете есть видео», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Казбек Байтувганов.

По его словам, в поселке проживает 8 тысяч жителей, в основном ногайцы, и «в данный момент весь поселок стоит, наблюдается массовый отток населения». «Люди едут ловить рыбу на Дальний Восток», - отметил Казбек Байтувганов.

Он также сообщил, что местные жители недовольны тем, что 90 процентов пастбищных земель в округе Минимущество Дагестана передало частному предприятию. «Эти все вопросы планируется поднять на предстоящем съезде жителей поселка», - сказал Казбек Байтувганов.

Уголовное дело по факту ДТП, которое стало поводом для схода, расследуется, сообщил глава поселка Сулак Бадрудин Суюндуков. «Дело расследуется военным следственным отделом», - рассказал корреспонденту «Кавказский узел» Бадрудин Суюндуков. Он подтвердил, что в ДТП с участием водителя автомобиля, принадлежащего одной из силовых структур, погиб местный житель.

Бадрудин Суюндуков назвал требования жителей, озвученный во время схода, обоснованными. «Люди призывают к объективному расследованию. Также на сходе поднимались социально-экономические проблемы поселка. Мы вынуждены констатировать, что наблюдается массовый отток жителей. Многие уехали. Только в течение этого месяца из посёлка собираются вылететь 150 человек. Мы озвучиваем проблемы и в правительства Дагестана, и в администрации Махачкалы. Но пока реакции не увидели», - сказал он.