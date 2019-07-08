08 июля 2019, 16:55

Следком отреагировал на жалобу Путину о нехватке лекарств в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии начата проверка заявления местной жительницы на невозможность получить льготные лекарства, сообщил сегодня Следком. Жалоба поступила на "Прямую линию" с президентом России.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня Росздравнадзор сообщил, что о проблемах с получением льготных лекарств заявили жители не только Карачаево-Черкесии, но и Адыгеи, Дагестана и Краснодарского края. Среди причин этой проблемы было названо неконтролируемое использование  закупленных препаратов региональными органами здравоохранения. 

По данным ведомства, жительница Карачаево-Черкесии Аминат Едиева во время "Прямой линии" с президентом России заявила, что она, как льготник, имеет право на получение рецептурных препаратов, однако "не получает необходимые лекарства в должном объеме". Едиева обращалась с подобной жалобой к местным чиновникам, но ее проблема так и не была решена, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского управления СКР.

Женщина рассказала, что ей приходится экономить и ставить уколы уже использованными шприцами, отмечает ведомство.

Проблема не была решена даже после обращения к Владимиру Путину в прямом эфире. "Вот такую кипу рецептов выписывают, приходится выстаивать в очередях. После идешь в аптеку, в аптеке выстаиваешь очередь, чтобы услышать, что нет (лекарства)", - процитировал 7 июля учительницу русского языка из Карачаево-Черкесии Аминат Едиеву, передвигающуюся в инвалидной коляске, "Первый канал".

По поводу жалоб на нехватку льготных препаратов выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, причина этой проблемы связана с неорганизованностью в работе региональных чиновников. "Самым главным является правильная организация работы на региональном уровне для того, чтобы они те финансовые ресурсы, которые предоставляются им из федерального бюджета, рационально использовали", - приводит слова Голиковой телеканал.

Примечание:

"Выброшенные документы дали ростовским силовикам повод для проверки больницы", "Соцсети раскритиковали Минздрав Кабардино-Балкарии за состояние больниц", "Главврач РЭЦ в Кабардино-Балкарии связала свое увольнение с критикой Минздрава".

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