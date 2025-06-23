Верующий из Карачаево-Черкесии этапирован в пермскую колонию

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Свидетель Иеговы* из Черкесска Евгений Семенов, осужденный по обвинению в организации экстремистской деятельности, будет отбывать срок наказания в Пермском крае.

Как писал "Кавказский узел", в феврале суд приговорил Свидетеля Иеговы* из Карачаево-Черкесии Евгения Семенова к шести годам и трем месяцам колонии по обвинению в организации экстремистской деятельности. Семенов находился в СИЗО с августа 2023 года.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 365 его филиалов, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

О том, что 37-летний Семенов этапирован в исправительную колонию №29 Пермского края сообщил сегодня интернет-ресурс, отслеживающий преследование Свидетелей Иеговы* в России.

Обвинение против Семенова основывалось на скрытых записях его бесед с двумя женщинами, которые притворялись заинтересованными в Библии. Суд счел, что с 2017 по 2019 год мужчина был участником религиозной организации Свидетелей Иеговы* в Черкесске, а с 2019 года возглавил ее, отмечает правозащитный проект ОВД-Инфо**.

Исправительная колония №29 расположена в Перми, более чем в 2,3 тысячи километров от Черкесска.

Поправки к Уголовно-исполнительному кодексу, вступившие в силу в 2020 году, предписывают, что осужденные имеют право отбывать наказание в соседнем регионе или как можно ближе к месту проживания их родственников. В то же время тех, кто осужден по "экстремистским" или "террористическим" статьям, в этом праве ограничивают, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Материалы о событиях, связанных с преследованием Свидетелей Иеговы*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.