Свидетель Иеговы* из Карачаево-Черкесии осужден по делу об экстремизме

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Суд приговорил Свидетеля Иеговы* из Карачаево-Черкесии Евгения Семенова к шести годам и трем месяцам колонии по обвинению в организации экстремистской деятельности.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 365 его филиалов, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

К шести годам и трем месяцам колонии приговорили Свидетеля Иеговы* из Карачаево-Черкесии Евгения Семенова, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

На суде он рассказал, что в юности, после отбытия срока по другому уголовному делу, именно библейские принципы помогли изменить свой образ жизни. Но затем уже обсуждение Библии стало поводом для уголовного преследования. В августе 2023 года его отправили в СИЗО по делу об организации деятельности экстремистской организации, участии в ней и вовлечении в нее других лиц, говорится в сообщении.

В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали адвокат Денис Владимиров и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский.

Материалы о событиях, связанных с преследованием Свидетелей Иеговы*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.