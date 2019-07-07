Туристы из Краснодара и Кабардино-Балкарии оказались среди задержанных в Мексике

07 июля 2019, 23:11

Миграционная служба Мексики во второй раз за последние несколько дней отказалась пропустить группу россиян, прилетевших в аэропорт города Канкун. Среди задержанных и впоследствии депортированных граждан оказались жители Краснодара и Кабардино-Балкарии.

О недопуске 14 человек с российскими паспортами сегодня сообщило посольство России в Мехико.

"Граждане прилетели рейсом компании Nordwind, местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной ", - цитирует представителя посольства РИА "Новости".

По его данным, россияне находятся в спецприемнике. За последние дни это уже вторая группа российских туристов, которым власти Мексики отказали во въезде.

В четверг, 4 июля, в Канкуне была задержана группа россиян, среди которых оказались молодожены из Краснодара Оксана и Андрей.

"Они благополучно приземлились в аэропорту. 4 часа простояли на таможенном контроле, и тут начался их медовый отдых. Без объяснения причин их задержали, изъяли телефоны, личные вещи и закрыли в какой-то комнате", - написала 6 июля в социальной сети "ВКонтакте" сестра одной из россиянок Марина Туник.

В комментариях под постом она сообщила, что всего были задержаны 10 человек: помимо пары из Краснодара, семья с двумя несовершеннолетними детьми из Кабардино-Балкарии и "еще четверо парней из Узбекистана или Таджикистана".

Информацию о задержании молодоженов из Краснодара 6 июля также подтвердила пользователь Instagram anastiisa.

"Переводчика не предоставляют! С ними в комнате еще 8 человек с того же рейса, в том числе двое малолетних детей, которые так же третьи сутки сидят взаперти", - написала она.

Пользователь также опубликовала несколько фотографий, на которых видно, что задержанные в Канкуне россияне, в том числе малолетние дети, лежат или сидят на матрасах, разложенных на полу.

Позже и anastiisa, и Марин Туник обновили свои посты и сообщили, что "ребята вылетели ночью из Канкуна". Какой-либо информации о других задержанных они не предоставили.

"Жители Кабардино-Балкарии направлялись в Мексику на отдых. Женщина с двумя маленькими детьми и её брат забронировали отель и имели на руках обратные билеты. Миграционным властям не понравилось, что у мужчины из КБР был пятилетний загранпаспорт старого образца, который якобы достаточно часто подделывают", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на странице паблика patriot_kbr в Instagram.

Отмечается также, что "муж женщины, который находится в Кабардино-Балкарии, купил всем четверым обратные билеты, сегодня они прибудут в Москву".

По данным миграционной службы Мексики, причины задержания десятерых россиян - несоответствие заявленным целям пребывания как туристов, сообщил 6 июля сотрудник посольства России в Мексике.

"Семь человек улетели, двое ожидают ночной рейс [...] Еще один задержанный, вероятно, улетит в воскресенье. В консульство и посольство никто не обращался", - привел слова представителя ведомства ТАСС.

"Кавказский узел" не располагает комментариями россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.

По состоянию на 22.20 мск на сайтах и страницах в соцсетях Федеральной миграционной службы и посольства России в Мексике нет информации о задержании россиян в Канкуне.