Рейд силовиков у махачкалинской мечети "Тангим" прошел без задержаний

05 июля 2019, 18:50

Сотрудники полиции выставляли сегодня два мобильных поста близ мечети в Махачкале, посетители которой неоднократно жаловались на рейды силовиков. Очевидцы не зафиксировали задержаний, однако один из верующих рассказал о попытке доставить его в отдел полиции.

Как информировал "Кавказский узел", в пятницу 28 июня сотрудник дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов сообщил о рейде силовиков в районе махачкалинской мечети "Тангим". По его словам, были задержаны не менее 10 верующих и он сам. Это подтвердил и один из очевидцев. Однако в МВД Дагестана заявили, что задержаний у мечети в тот день не было, а Юсупов был доставлен в отделение для установления личности и отпущен.

Посетители махачкалинской мечети "Тангим" неоднократно жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков, сопровождавшиеся задержаниями верующих. 12 марта представители мечети обратились в прокуратуру, после чего рейдов стало меньше. 31 мая, когда у мечети "Тангим" началась очередная проверка документов, верующие обратились к руководству силовых структур и добились прекращения рейда и освобождения задержанных.

Сегодня возле расположенной по улице Омарова мечети "Тангим" вновь прошли рейды силовиков в форме и в гражданской одежде. Мобильный патруль стоял на улице Омарова и на выезде на улицу Гагарина, на месте находилось большое количество сотрудников ГИБДД, передал корреспондент "Кавказского узла", насчитавший несколько десятков силовиков.

Журналист Идрис Юсупов отметил, что сегодняшние рейды начались задолго до начала пятничного намаза. "Как объяснили сами сотрудники, идут рейдовые мероприятия по линии ГАИ", - сказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что не видел, чтобы кого-то задерживали.

Один из верующих рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о попытке своего задержания. По его словам, силовики остановили его близ мечети, уточнив, был ли он на молитве. Мужчина подтвердил. "Сотрудник сказал, что надо проехать в райотдел", - рассказал верующий. Посетитель мечети поинтересовался у сотрудника полиции, на каком основании он должен проехать в райотдел полиции, и тот сослался на проводимые рейдовые мероприятия. "Он спросил, нахожусь ли я на профилактическом учете, и сказал что надо приехать в райотдел, [чтобы] "пробить" на причастность каким-то преступлениям", - сообщил местный житель.

На "Кавказском узле" размещена инструкция ПЦ "Мемориал" для людей, которых пытаются поставить на профилактический учет. В марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляют о сохранении практики учета верующих.

Мужчина уточнил, является ли причиной проверки посещение мечети "Тангим", и получил отрицательный ответ. После того, как верующий позвонил знакомому силовику, мужчине, по его словам, вернули документы, сказав, что в отделение ехать не надо.

МВД Дагестана подтвердило проведение рейдов возле мечети "Тангим". "Эти мероприятия проходят каждую пятницу, поэтому ничего из ряда вон выходящего в этом нет", – процитировал руководителя пресс-службы республиканского управления МВД Гаяну Гариеву "Черновик".

По мнению правозащитников, задержания прихожан у мечети "Тангим" производятся для того, чтобы оказать давление на салафитскую общину Дагестана. "Кавказский узел" также ведет хронику закрытия мечетей в Дагестане.