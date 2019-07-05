Здание мечети на улице Венгерских бойцов в Махачкале. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

05 июля 2019, 18:50

Рейд силовиков у махачкалинской мечети "Тангим" прошел без задержаний

Сотрудники полиции выставляли сегодня два мобильных поста близ мечети в Махачкале, посетители которой неоднократно жаловались на рейды силовиков. Очевидцы не зафиксировали задержаний, однако один из верующих рассказал о попытке доставить его в отдел полиции.

Как информировал "Кавказский узел", в пятницу 28 июня сотрудник дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов сообщил о рейде силовиков в районе махачкалинской мечети "Тангим". По его словам, были задержаны не менее 10 верующих и он сам. Это подтвердил и один из очевидцев. Однако в МВД Дагестана заявили, что задержаний у мечети в тот день не было, а Юсупов был доставлен в отделение для установления личности и отпущен.

Посетители махачкалинской мечети "Тангим" неоднократно жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков, сопровождавшиеся задержаниями верующих. 12 марта представители мечети обратились в прокуратуру, после чего рейдов стало меньше. 31 мая, когда у мечети "Тангим" началась очередная проверка документов, верующие обратились к руководству силовых структур и добились прекращения рейда и освобождения задержанных.

Сегодня возле расположенной по улице Омарова мечети "Тангим" вновь прошли рейды силовиков в форме и в гражданской одежде. Мобильный патруль стоял на улице Омарова и на выезде на улицу Гагарина, на месте находилось большое количество сотрудников ГИБДД, передал корреспондент "Кавказского узла", насчитавший несколько десятков силовиков.

Журналист Идрис Юсупов отметил, что сегодняшние рейды начались задолго до начала пятничного намаза. "Как объяснили сами сотрудники, идут рейдовые мероприятия по линии ГАИ", - сказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла". Он добавил, что не видел, чтобы кого-то задерживали.

Один из верующих рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о попытке своего задержания. По его словам, силовики остановили его близ мечети, уточнив, был ли он на молитве. Мужчина подтвердил. "Сотрудник сказал, что надо проехать в райотдел", - рассказал верующий. Посетитель мечети поинтересовался у сотрудника полиции, на каком основании он должен проехать в райотдел полиции, и тот сослался на проводимые рейдовые мероприятия. "Он спросил, нахожусь ли я на профилактическом учете, и сказал что надо приехать в райотдел, [чтобы] "пробить" на причастность каким-то преступлениям", - сообщил местный житель.

На "Кавказском узле" размещена инструкция ПЦ "Мемориал" для людей, которых пытаются поставить на профилактический учет. В марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляют о сохранении практики учета верующих.

Мужчина уточнил, является ли причиной проверки посещение мечети "Тангим", и получил отрицательный ответ. После того, как верующий позвонил знакомому силовику, мужчине, по его словам, вернули документы, сказав, что в отделение ехать не надо.

МВД Дагестана подтвердило проведение рейдов возле мечети "Тангим". "Эти мероприятия проходят каждую пятницу, поэтому ничего из ряда вон выходящего в этом нет", – процитировал руководителя пресс-службы республиканского управления МВД Гаяну Гариеву "Черновик".

По мнению правозащитников, задержания прихожан у мечети "Тангим" производятся для того, чтобы оказать давление на салафитскую общину Дагестана. "Кавказский узел" также ведет хронику закрытия мечетей в Дагестане.

Примечание:

"14 человек задержаны у салафитской мечети в Махачкале", "Повышение Гасанова вызвало споры о дальнейшей судьбе главы Дагестана", "Гасанов ушел с поста замруководителя администрации главы Дагестана".

Автор: Магомед Ахмедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 июля 2019, 22:37

  • Суд засчитал Яндиеву восемь лет ареста

    За вычетом срока, уже проведенного под стражей, Аслан Яндиев приговорен за два теракта в Северной Осетии к 11 годам колонии. Суд оставил за потерпевшими право подать иски о компенсациях.

05 июля 2019, 21:50

05 июля 2019, 21:31

05 июля 2019, 20:48

  • Жители Временного пожаловались Медведеву на Минфин

    Министерство финансов затягивает выплату жителям дагестанского поселка Временного компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье, заявил Правозащитный центр "Мемориал" в жалобе от имени пострадавших. Если недовольные этим жители Временного заблокируют Гимринский тоннель, ежедневный ущерб составит 15 миллионов рублей, указала в жалобе юрист "Мемориала".

05 июля 2019, 19:45

  • Суд в Южной Осетии приговорил Кабисова к восьми годам колонии

    Цхинвальский городской суд признал сегодня бывшего главу комитета связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгия Кабисова виновным в причастности к отмыванию похищенных у государства денег. Защита заявила, что обжалует приговор, добиваясь оправдания Кабисова.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии