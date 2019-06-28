Полиция отрицает задержания верующих в Махачкале

28 июня 2019, 17:03

Сотрудники полиции не задерживали сегодня посетителей махачкалинской мечети "Тангим", а журналист Идрис Юсупов был доставлен в отделение для установления личности и отпущен, заявили в МВД Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня сотрудник дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов сообщил о рейде силовиков в районе махачкалинской мечети "Тангим". По его словам, задержаны не менее 10 верующих. Один из посетителей мечети подтвердил, что видел, как задерживали верующих и самого Юсупова. Журналист сообщил, что его отпустили, назвав произошедшее недоразумением.

Журналист Идрис Юсупов не задерживался, а был "доставлен" в отдел полиции, претензий к нему нет, заявила корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. "Я так понимаю, [Идрис Юсупов был доставлен] для установления личности", - предположила она.

Гариева заявила, что больше никто из находившихся близ мечети "Тангим" в ОМВД по Советскому району Махачкалы не доставлялся. "Никто, кроме него, не был доставлен", - сказала представитель МВД Дагестана.

Посетители махачкалинской мечети "Тангим" неоднократно жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков, сопровождавшиеся задержаниями верующих. 12 марта представители мечети обратились в прокуратуру, после чего рейдов стало меньше. 31 мая, когда у мечети "Тангим" началась очередная проверка документов, верующие обратились к руководству силовых структур и добились прекращения рейда и освобождения задержанных.

По мнению правозащитников, задержания прихожан у мечети "Тангим" производятся для того, чтобы оказать давление на салафитскую общину Дагестана. "Кавказский узел" также опубликовал хронику закрытия мечетей в Дагестане.