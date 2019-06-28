Очевидцы сообщили о массовых задержаниях у махачкалинской мечети

28 июня 2019, 16:31

Силовики увезли верующих, остановленных ими близ мечети "Тангим", рассказал один из посетителей мечети. В отделение доставили не менее десяти человек, заявил журналист Идрис Юсупов.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня сотрудник дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов сообщил о своем задержании во время рейда силовиков в районе мечети "Тангим" в Махачкале.

Идрис Юсупов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что был задержан после того, как начал фотографировать задержание верующих возле мечети по улице Омарова. По его словам, полицейские забрали не менее десяти верующих.

Один из посетителей мечети, Али, также заявил, что видел, как забирали его единоверцев. "Видел, как забирали. Идриса Юсупова тоже забрали. Некоторые на "бобике" были, а некоторые сотрудники на своих [машинах]", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Идриса Юсупова, полицейские доставили его в отделение. "Сотрудники полиции написали рапорты, что якобы я хотел передать эти фотографии с особистами террористам", - рассказал он. Юсупов, в свою очередь, написал жалобу на имя начальника отдела МВД, в котором заявил, что силовики мешали ему исполнять свои журналистские обязанности. Как сообщил Идрис Юсупов, после этого начальник ОМВД подошел к нему и сказал, что произошло недоразумение, подтвердив, что журналист свободен.

Прихожане мечети "Тангим" в Махачкале неоднократно жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков и задержания верующих. 12 марта они обратились в прокуратуру, после чего активность силовиков снизилась. 31 мая, когда у мечети "Тангим" началась очередная проверка документов, верующие связались с руководством силовых структур, добившись прекращения рейда и освобождения задержанных.

На сайте управления МВД по Дагестану к 16.31 мск 28 июня не появилось информации относительно рейда близ мечети "Тангим" и задержании верующих

Правозащитники полагают, что задержания прихожан у мечети "Тангим" - одна из форм давления на салафитскую общину Дагестана. По их мнению, действия силовиков способствуют радикализации верующих. "Кавказский узел" также подготовил хронику закрытия мечетей в Дагестане.