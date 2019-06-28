Журналист задержан у махачкалинской мечети "Тангим"

28 июня 2019, 15:12

Сотрудник дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов сообщил о своем задержании во время рейда силовиков в районе мечети "Тангим" в Махачкале. Он расценил это как воспрепятствование работе журналиста.

Как писал "Кавказский узел", прихожане мечети "Тангим" в Махачкале неоднократно жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков и задержания верующих. 12 марта они обратились в прокуратуру, после чего активность силовиков снизилась. 31 мая, когда у мечети "Тангим" началась очередная проверка документов, верующие связались с руководством силовых структур, добившись прекращения рейда и освобождения задержанных.

Корреспондента дагестанской газеты "Новое дело" Идриса Юсупова задержали (...) и доставили в одно из отделений полиции Махачкалы, сообщил сегодня Telegram-канал "Абречество вещает".

"Меня забрали во время рейда полиции возле мечети "Тангъим". Собираюсь подавать заявление о воспрепятствовании журналистской деятельности", - процитировал Юсупова Telegram-канал дагестанского издания "Черновик".

"Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением задержания журналиста. На сайте управления МВД по Дагестану по состоянию на 15.12 28 июня нет информации об этом и рейде близ мечети "Тангим". Издание "Новое дело" на тот же час также не сообщило о задержании своего сотрудника.

Правозащитники считают задержания прихожан у мечети одной из форм давления на салафитскую общину Дагестана и катализатором радикализации ее представителей. "Кавказский узел" подготовил хронику закрытия мечетей в Дагестане.

Отметим, что 26 июня Идрис Юсупов принял участие в серии одиночных пикетов в защиту с требованием освободить из-под ареста журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, арестованного по делу о финансировании терроризма.

"Кавказский узел" опубликовал материал "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".