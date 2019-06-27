Серия пикетов в поддержку Гаджиева вызвала сочувствие прохожих

27 июня 2019, 00:08

Одиночные пикеты с требованием освободить из-под ареста журналиста Абдулмумина Гаджиева увидели многие махачкалинцы. Прохожие, в том числе чиновники администрации главы и правительства Дагестана, подходили со словами поддержки, рассказали протестующие.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня, в Международный день защиты жертв пыток, друзья и коллеги журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева провели серию одиночных пикетов на центральной площади Махачкалы. Протестующие отметили, что один из ключевых свидетелей по делу Гаджиева, Кемал Тамбиев, заявил, что оговорил журналиста под пытками.

Журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева арестовали 18 июня по делу о финансировании терроризма. Он настаивает на своей невиновности. Главреды дагестанских СМИ объяснили поддержку Гаджиева недоверием местных жителей силовикам. Учредитель "Черновика" Магди Камалов заявил, что редакция будет выходить на одиночные пикеты до тех пор, пока уголовное преследование против Гаджиева не прекратится. Так, 25 июня активисты провели в Махачкале семь одиночных пикетов в поддержку Гаджиева. Горожане активно интересуются делом Гаджиева и осуждают практику фальсификации уголовных дел, рассказали "Кавказскому узлу" пикетчики.

Серия одиночных пикетов началась в 17.00 мск и завершилось к 19.00 26 июня. В мероприятии поочередно участвовали до семи человек, каждый из которых держал плакат с призывом к властям освободить Абдулмумина Гаджиева и задержанного по тому же делу Кемала Тамбиева, а также прекратить пытки, которые, по мнению протестующих, практикуются на территории Дагестана. За пикетами наблюдали полицейские, протестующим они не мешали. Прохожие подходили к пикетчикам, спрашивали про детали уголовного дела, передал корреспондент "Кавказского узла".

Благодаря тому, что 26 июня пикеты проводились в центре города, их увидело больше людей, чем во время предыдущих акций, отметил один из активистов, заместитель главного редактора еженедельника "Черновик" Магомед Магомедов. "У сотрудников [администрации главы и правительства Дагестана] мы увидели очень много сочувствующих взглядов, были и отдельные слова поддержки. [Люди] говорили, что, к сожалению, не могут к нам присоединиться, потому что их могут уволить", - рассказал Магомедов.

Несмотря на то, что пока в пикетах участвуют одни и те же люди, многие готовы принять участие в митинге в поддержку журналиста Гаджиева. "Очень много людей готовы выйти на митинг, но не готовы выйти на пикет", - сказал Магомедов. Коллега Гаджиева усомнился в том, что заявки на митинг в поддержку журналистов будут одобрены местными властями. "У нас в этом плане довольно трусливая власть, и поэтому вряд ли что-то разрешит", - заявил он.

Минюст Дагестана дважды отказался согласовать митинг в поддержку Гаджиева. Первый раз он сослался на то, что на площади Ленина в Махачкале, где активисты планировали провести акцию 30 июня, публичные мероприятия запрещены. Во второй раз Минюст отказал коллегам журналиста в проведении митинга 7 июля в парке имени 50-летия Октября в Махачкале, указав, что территория парка в этот день отведена под другое мероприятие.

Прошедшая 26 июня серия одиночных пикетов привлекла больше внимания, нежели предыдущие мероприятия подобного рода, согласился участник пикета, журналист Идрис Юсупов. "Само уголовное дело изначально имело характер политического, тем более что с юридической точки зрения к этому делу очень много вопросов по поводу доказательств и по поводу обоснованности", - добавил журналист.

Он отметил, что проблема пыток в Дагестане актуальна по сей день. "Эта тема актуальна, и она плотно связана с фабрикацией уголовных дел. Пытки возникают не сами по себе, они [применяются] именно для того, чтобы под пытками от человека добиваться показаний и фабриковать уголовные дела", - заявил Идрис Юсупов. По его мнению, пытки продолжаются с молчаливого согласия местных чиновников.

Родные Абдулмумина Гаджиева также присутствовали на акции протеста. Со слов матери журналиста, она поддерживает такого рода мероприятия. Женщина затруднилась ответить, способны ли повлиять такого рода мероприятия на судьбу ее сына. "Если бы как в Москве вышли, вот такой митинг, конечно, подействовал бы", - сказала мать Абдулмумина Гаджиева корреспонденту "Кавказского узла".

После массовых протестов в Москве и других городах России было прекращено дело против журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиненного в торговле наркотиками. "Кавказский узел" опубликовал материал "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Гаджиева поддержали дагестанские бизнесмены

Бюро по защите прав предпринимателей дагестанского регионального отделения партии ( (общественной организации - уточнение "Кавказского узла" от 1.15 мск 27 июня) "Опора России" попросило суд не назначать Абдулмумину Гаджиеву арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор бюро Магомед Юнусов, наблюдавший за сегодняшними пикетами.

Представитель "Опоры России" напомнил, что помимо журналистской деятельности Гаджиев имел статус индивидуального предпринимателя и на легальной основе проводил семинары, тренинги по бизнесу. Общее количество предпринимателей, которые прошли обучение по ведению бизнеса по авторскому курсу Гаджиева составляет несколько сотен человек, сообщил Юнусов. "Свое ходатайство мы основывали на мнении большого количества опрошенных предпринимателей, которые проходили обучение у Абдулмумина Гаджиева", - пояснил он.

По словам Юнусова, многие предприниматели после обучения у Гаджиева отказались от серых схем в бизнесе. "Абдулмумин Гаджиев объяснял, что важный принцип у мусульман тот, что мусульманин не может быть аферистом. Он не должен осуществлять недобросовестную деятельность вне зависимости от того, кто у власти. И эти доводы поворачивали предпринимателей лицом к республике, лицом к власти", - рассказал Магомед Юнусов. Он добавил, что слушателями курса Абдулмумина Гаджиева по ведению бизнеса были не только мусульмане.

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