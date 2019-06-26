Друзья и коллеги Гаджиева организовали серию пикетов в Махачкале

26 июня 2019, 18:24

Серию одиночных пикетов в центре Махачкалы в поддержку арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева активисты приурочили к Международному дню защиты жертв пыток.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июня активисты провели в Махачкале семь одиночных пикетов в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева. Горожане активно интересуются делом Гаджиева и осуждают практику фальсификации уголовных дел, рассказали "Кавказскому узлу" пикетчики.

Журналист дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. Он настаивает на своей невиновности. Главреды дагестанских СМИ объяснили поддержку Гаджиева недоверием местных жителей силовикам. Учредитель "Черновика" Магди Камалов заявил, что редакция будет выходить на одиночные пикеты до тех пор, пока уголовное преследование против Гаджиева не прекратится.

На центральной площади Махачкалы в эти минуты проходит акция, приуроченная к Международному дню защиты жертв пыток, сообщил корреспондент "Кавказского узла" в 17.42 мск.

Друзья и коллеги Гаджиева организовали серию одиночных пикетов. Первым плакат с надписью: "26 июня - Международный день защиты против пыток" взял журналист Идрис Юсупов. На месте проведения пикета также присутствуют родственники Гаджиева.

Сегодняшняя дата - повод вспомнить о деле Гаджиева, поскольку один из ключевых свидетелей, Кемал Тамбиев, заявил о том, что оговорил Абдулмумина Гаджиева под пытками, отметил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Тамбиев об этом заявил в ходе судебного заседания, когда ему избирали меру пресечения. Он даже извинился перед Гаджиевым за оговор", - добавил Магомедов.

О том, что Тамбиев извинился перед ним за оговор, Гаджиев заявил на суде 16 июня, говорится в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева", подготовленном "Кавказским узлом".

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