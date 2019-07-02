Журналистские организации Армении раскритиковали Минюст за инициативу учета СМИ

02 июля 2019, 05:59

Минюст Армении предложил проект поправок в законы, согласно которому только зарегистрированные СМИ смогут получать бесплатно информацию из государственной базы данных юридических лиц. Журналистские организации расценивают практику регистрации СМИ как инструмент дискриминации прессы.

Минюст Армении 28 июня опубликовал в Единой базе правовых актов e-draft.am проект поправок и дополнений в ряд законов, в том числе в закон "О СМИ", согласно которым СМИ смогут бесплатно пользоваться данными базы данных Государственного регистра юридических лиц, если пройдут процедуру регистрации в Минюсте. Обсуждение проекта завершится 13 июля, передает корреспондент "Кавказского узла".

Согласно закону Республики Армения "О государственной регистрации юридических лиц", опубликованному на сайте парламента страны, Государственный регистр юридических лиц действует в системе Минюста Армении и осуществляет регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Государственный регистр ведет Государственный реестр юридических лиц, в который вносится полная информация обо всех зарегистрированных в Армении юридических лицах, включая их наименование, организационно-правовую форму, состав учредителей и сведения о них, размер уставного капитала, адрес и контактные данные организации, сведения о нахождении в процессе ликвидации и отметки о прекращении деятельности.

1 июля Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа-инициатив, Центр свободы информации, Институт многосторонней информации, гюмринский журналистский клуб "Аспарез", Горисский пресс-клуб, Клуб общественной журналистики, а также общественные организации "Журналисты во имя прав человека" и "Журналисты во имя будущего" выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали инициативу Минюста.

"В начале 2000-х годов журналистскому сообществу стоило больших усилий искоренить практику регистрации средств массовой информации, которая ограничивала право на свободу слова и служила властям инструментом дискриминации прессы. Принятый в 2003 году закон "О СМИ" доказал, что для развития сферы такой необходимости нет. Отказ от этой практики положительно оценили международные структуры, и данная инициатива получит негативную оценку", - говорится в заявлении этих организаций (копия обращения имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Внесение изменений в закон "О СМИ" нужно начать с приведения понятия "СМИ" в соответствие с современными реалиями, полагают авторы заявления.

Минюст Армении отреагировал на критику журналистских организаций. "Проект поправок не предусматривает обязательную регистрацию СМИ. Эта процедура предусмотрена для идентификации СМИ, которые смогут бесплатно пользоваться базой данных регистра", - сказано в заявлении ведомства, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Министерство юстиции заявило о готовности обсудить проект поправок с медиа-экспертами.

Свободный доступ к данным госрегистра должны иметь все

Инициатива Минюста противоречит закону "О свободе информации" и Конституции Армении, заявила глава и учредитель Центра свободы информации Шушан Дойдоян корреспонденту "Кавказского узла".

В законодательстве нет положений, регулирующих предоставление льгот на получение информации для какой-либо определенной группы общества, в законе также нет ограничений, кому эта информация полагается бесплатно, а кому нет, отметила она. "Любой гражданин вне зависимости от специальности и положения в обществе должен иметь свободный доступ к базе, которая априори должна быть открытой. Если это была бы секретная информация, то ни у кого не должно было быть доступа", - пояснила Дойдоян.

Инициатива Минюста увеличивает противоречия между Конституцией, законом "О свободе информации" и законом "О государственном регистре", считает глава центра. "Закон ["О свободе информации"] регламентирует, что сведения объемом до 10 страниц предоставляются бесплатно. Мы же имеем дело с ситуацией, когда открытая информация госрегистра продается общественности, в том числе НПО, журналистам и гражданам. И сегодня Минюст вместо того чтобы сгладить эти противоречия, еще более усугубляет проблему", - считает она.

При этом поправки относятся только к телевидению, радио и газетам и не затронут онлайн-СМИ, отметила Дойдоян. "А это уже проявление дискриминации", - полагает она.

По ее словам, Армения отказалась от регистрации и системы учета СМИ после принятия в 2003 году закона "О СМИ". "Это было инструментом вмешательства властей в деятельность СМИ. И не случайно, что ОБСЕ и ООН в своих рекомендациях отмечают необходимость при возможности избегать подобной системы и механизмов, которые создают риски злоупотребления властей этим инструментом", - сказала Дойдоян.

Закон "О СМИ" требует уточнения термина "средство массовой информации"

Глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян считает бессмысленным идею учета СМИ, которые смогут бесплатно пользоваться базой данных регистра. "Это имело бы смысл, если бы регистрация СМИ была бы в обязательном порядке, или же если СМИ были бы юридическими лицами. При нынешнем разнообразии понятия "СМИ" регистрация теряет смысл, так как СМИ сегодня стать может кто угодно", - заявил он "Кавказскому узлу".

По его мнению, в том виде, в котором Минюст предлагает внести поправки, никакая задача не решается, и только вводится непонятная бюрократическая процедура. "Если речь идет о журналистских расследованиях и борьбе с коррупцией, этот доступ необходимо обеспечить, но он должен быть обеспечен всем - и СМИ, и индивидуальным расследователям, и организациям гражданского общества", - считает Навасардян.

Глава пресс-клуба назвал важной реформу закона "О СМИ". "Главная проблема в том, что определение "СМИ" в законе было составлено в 2003 году, когда ситуация на медийном поле была совершенно иной и не было того уровня развития информационных технологий, в частности, развития онлайн-медиа. И без обновления определения "СМИ" вводить какие-то дополнительные регулирования бессмысленно. Поэтому первым шагом должны быть такие изменения в законе "О СМИ", и после этого думать об остальном", - подчеркнул он.

Редакции тратят около 200 долларов в месяц на получение сведений из госрегистра

Координатор программ общественной организации "Союз информированных граждан" Даниел Ионесян считает, что помимо журналистов, бесплатный доступ к базе данных госрегистра должны иметь также адвокаты.

"В мае 2018 года наша команда предложила правительству закрепить законодательно это положение без какой-либо регистрации. К тому же непонятно, почему она нужна", - сказал он "Кавказскому узлу".

Созданная союзом "Платформа проверки фактов" (Fact Investigation Platform FIP) тратит в месяц до 200 долларов на получение информации из госрегистра, отметил Ионесян.

Директор онлайн-издания расследовательской журналистики Hetq.am Кристина Барсегян отметила, что в среднем в месяц на получение информации из базы данных госрегистра редакция тратит не менее 200-300 долларов. "А если это объемная статья, то столько можем потратить на нее одну", - заявила она "Кавказскому узлу".

Государственная пошлина за сведения из базы данных госрегистра составляет три тысячи драмов (шесть долларов), уточнил сотрудник Минюста Армении "Кавказскому узлу".