Последствия наводнения в Сочи. октябрь 2018 год. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".

29 июня 2019, 04:28

Жители Кудепсты рассказали об ущербе после ливня

Дворы в микрорайоне Кудепста в Сочи очищены от ила и грязи после ливня. Зашедшая в дома вода испортила мебель и технику, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", днем 28 июня дома жителей микрорайона Кудепста затопила река, вышедшая из берегов. Сочинцы связали затопления с самовольными постройками на берегу реки.

После 16.00 мск на улицу приехали главы Сочи и Хостинского района, они распорядились откачать воду и ил, рассказала жительница улицы Искра Кристина Сидиропуло. По ее словам, сотрудники мэрии ходили по дворам, переписывали испорченное имущество и фотографировали повреждения, обещали помочь. К полуночи улица была расчищена, сказала Сидиропуло.

"У нас лично водой снесло ворота, они не подлежат восстановлению. Утонула новая стиральная машина, кровать и другая мебель. С улицы и со двора откачаны ил и вода, а вот в доме нам придется еще много трудится. Все в грязи", - пожаловалась она.

Работы на улице Искра завершены, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы мэрии Ирина Садчикова-Попко. "Было подтоплено пять частных дворовых территорий на улице Искра. Жертв и разрушений нет", - сказала она.

"В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Главного управления МЧС по Краснодарскому края Мария Спиридонова.  По ее словам, сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду ожидаются до 30 июня. 

"В ближайшие один-три часа и до конца дня 29 июня сильный ливень ожидается в Сочи, на реках и малых водотоках в городе ожидается резкий подъем воды, местами - до опасных отметок", - говорится в сообщении на сайте администрации Сочи. Спасатели порекомендовали жителям и гостям курорта быть осторожными и воздержаться от отдыха вблизи водоёмов, отмечается в сообщении.

Напомним, жители микрорайона Кудепста жаловались на затопление их домов в октябре 2018 года. 25 октября власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в подтопленном ливнями Сочи, однако жители Кудепсты в течение трех суток не получили никакой помощи от властей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 29 июня в Сочи температура воздуха +20 градусов, облачно, скорость ветра составит 3 метра в секунду. Днем 29 июня воздух прогреется до +20 градусов, будет переменная облачность, скорость ветра составит до 5 метров в секунду.

Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Сход селя в Сочи вынудил отдыхающих изменить планы", "Режим ЧС объявлен в Сочи после схода селя", "Дома жителей Кубани подтоплены после ливня".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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