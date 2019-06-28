Мужчина в воде во время потопа. Сочи. 28 июня 2019 г. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

28 июня 2019, 17:58

Жители Кудепсты пожаловались на потоп в домах после ливня

Дома жителей микрорайона Кудепста сегодня днем затопила вышедшая из берегов река. Сочинцы связывают затопления с самовольными постройками на берегу реки.

Река Кудепста в Сочи вышла из берегов сегодня в районе 15.00 мск. Дома жителей на улице Искра затопило, сообщили местные жители, члены семьи Сидиропуло корреспонденту «Кавказского узла».

Жители микрорайона Кудепста жаловались на затопление их домов в октябре 2018 года. 25 октября власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в подтопленном ливнями Сочи, однако жители Кудепсты в течение трех суток не получили никакой помощи от властей.

«Нас опять затопило! Буквально за пять минут. Река протекает метрах в 50 от нас. Я была на веранде на втором этаже, когда увидела как молниеносно поднимается уровень воды после дождя, до этого река была почти высохшая. Но за пять минут вода  наполнила реку, она вышла из берегов и зашла в наш дом. Я стала кричать и звать на помощь. Мой муж ростом 1 метр 90 см, но у него над водой виднелась одна голова, когда он выскочил из дома», - рассказала Кристина Сидиропуло, жительница дома №15 по улице Искра.

Ее родственница Нина Сидиропуло сообщила, что не смогла дозвониться в спасательную службу и на горячую линию главы города. «Идут постоянные сбросы и линии заняты. Что делать, не знаем, уже час сидим на втором этаже и вода не уходит», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла". 

Семья связывает постоянные потопы с застройкой Кудепсты высотками и сужением русла реки. «Рядом с нами выстроили 12-этажный дом», - отметила Нина Сидиропуло. По ее словам, суд постановил снести самовольно построенное здание, но решение не исполняется.

Владельцы квартир в самовольно построенном доме №17 по улице Искры в конце июня выходили на митинг с требованием не сносить их дом. По словам очевидцев, сегодня первые этажи здания затопило - уровень воды достигает двух метров. Земля, на которой построено высотное здание, предназначена для индивидуального жилищного строительства, которое предполагает только малоэтажные постройки.

Житель Кудепсты Олег Сомов рассказал, что не смог проехать по улице Искра к своему дому, так как вся проезжая часть оказалась под водой. «Я еще не знаю, затопило ли мой дом, но проехать к нему я не смог. Сколько можно строить? Власти все списывают на природу, но ведь раньше до всех этих строек нас не топило», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель МЧС Мария Спиридонова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что спасатели оповещены о затоплении Кудепсты. «Вызов принят, по нему работают», - сказала она.

Примечание:

"Сход селя в Сочи вынудил отдыхающих изменить планы", "Режим ЧС объявлен в Сочи после схода селя", "Дома жителей Кубани подтоплены после ливня".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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