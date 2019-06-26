Дело о ДТП с гибелью человека в Нальчике отправлено на новое рассмотрение

26 июня 2019, 13:19

Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил протест прокуратуры на решение Нальчикского горсуда о возврате прокурору дела о ДТП, в котором погиб Магомет Луев, и решил вернуть его на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля 2017 года сотрудник Баксанского РОВД Вячеслав Кушхабиев сбил на пешеходном переходе в Нальчике 30-летнего Магомета Луева. 24 апреля Луев скончался в больнице, не приходя в сознание. Его родные добились возбуждения уголовного дела, но Кушхабиев подал жалобу в суд, который дело закрыл. 12 декабря Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил это решение и направил дело против Кушхабиева на новое расследование. 26 апреля Нальчикский горсуд вновь начал рассматривать дело, а 8 мая удовлетворил ходатайство представителя потерпевших о возврате его в прокуратуру. Однако прокуратура опротестовала это решение.

Апелляционное представление прокуратуры Нальчика на постановление о возвращении дела о ДТП прокурору было рассмотрено 25 июня. Верховный суд отменил решение Нальчикского горсуда и вернул дело на новое рассмотрение, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель потерпевших Павел Мишарин.

"Основания, по которым Верховный суд принял такое решение, неизвестны, так как в ходе судебного заседания озвучивалась лишь резолютивная часть", - сказал Мишарин.

Представитель потерпевших рассказал, что настаивал на возвращении дела прокурору для проведения комплексной автотехнической экспертизы. По его мнению, следствие ошибочно указало, что автомобиль был исправным, не проведя судебную экспертизу его технического состояния. Подсудимый, как считает Мишарин, управлял автомобилем, подготовленным для участия в гонках: мощность двигателя была увеличена с 70 до 350 лошадиных сил, а время достижения максимальной скорости уменьшено, рассказал Мишарин.

При этом, в деле имеется заключение экспертов о том, что обвиняемый не имел технической возможности затормозить, в связи с чем, по мнению представителя потерпевших, он может быть оправдан.

"Кавказский узел" не располагает комментариями относительно версии обвинения со стороны подсудимого и его представителей.