Жители поселка в Краснодаре остались без воды после массового отравления

26 июня 2019, 06:01

Водоснабжение поселка Краснодарский приостановлено после того, как более 20 человек отравились, по предварительным данным, питьевой водой, сообщила 25 июня мэрия Краснодара.

В поселке Краснодарский зафиксировано более 20 случаев острой кишечной инфекции. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины произошедшего.

"По рекомендации Роспотребнадзора отключена ветка водопровода, питающего дома жителей посёлка, где зафиксированы эти случаи", - сообщила 25 июня пресс-служба мэрии на официальном сайте администрации Краснодара.

Взяты пробы для проведения анализов. Централизованное водоснабжение приостановлено до завершения этой процедуры, которая займет около трех дней.

"Среди пострадавших не только взрослые, но и дети. Сначала думали, что причиной отравления стала еда. Но позже выяснилось, что все-таки причина в некачественной питьевой воде", - цитирует местную жительницу Елену Синицкую на своем сайте "Комсомольская правда" - Кубань".

Всех отравившихся госпитализируют в инфекционную больницу, информирует издание.

На время отключения трубопровода мэрия города организовала регулярный подвоз воды жителям посёлка. По поручению мэра Краснодара Евгения Первышова ситуацию лично контролирует глава Прикубанского округа Александр Журавлев, сообщила 25 июня на своем сайте "Деловая газета. Юг".