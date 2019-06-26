Цистерна с водой в поселке Краснодарский. Фото: пресс-служба администрации Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_25062019_203142.html

26 июня 2019, 06:01

Жители поселка в Краснодаре остались без воды после массового отравления

Водоснабжение поселка Краснодарский приостановлено после того, как более 20 человек отравились, по предварительным данным, питьевой водой, сообщила 25 июня мэрия Краснодара.

В поселке Краснодарский зафиксировано более 20 случаев острой кишечной инфекции. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины произошедшего.

"По рекомендации Роспотребнадзора отключена ветка водопровода, питающего дома жителей посёлка, где зафиксированы эти случаи", - сообщила 25 июня пресс-служба мэрии на официальном сайте администрации Краснодара.

Взяты пробы для проведения анализов. Централизованное водоснабжение приостановлено до завершения этой процедуры, которая займет около трех дней.

"Среди пострадавших не только взрослые, но и дети. Сначала думали, что причиной отравления стала еда. Но позже выяснилось, что все-таки причина в некачественной питьевой воде", - цитирует местную жительницу Елену Синицкую на своем сайте "Комсомольская правда" - Кубань".

Всех отравившихся госпитализируют в инфекционную больницу, информирует издание.

На время отключения трубопровода мэрия города организовала регулярный подвоз воды жителям посёлка. По поручению мэра Краснодара Евгения Первышова ситуацию лично контролирует глава Прикубанского округа Александр Журавлев, сообщила 25 июня на своем сайте "Деловая газета. Юг".

Примечание:

"Жители кубанской станицы пожаловались на бездействие властей после вспышки инфекции", "Сеть аптек в Сочи закрыта после отравления детей", "Массовое отравление произошло в кубанской станице".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 июня 2019, 09:01

26 июня 2019, 08:03

26 июня 2019, 07:06

26 июня 2019, 06:39

  • Аналитики поспорили о роли грузинской оппозиции в протестах

    Требования протестующих в Грузии косвенно свидетельствуют о том, что акциями протеста руководят оппозиционеры, предположил координатор Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. Оппозиция провела только первый митинг в Тбилиси, а затем протесты стали неуправляемыми, возразил глава Фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили. Протестующие озвучивают собственную позицию, убежден эксперт "Грузинского института европейских ценностей" Мамука Жгенти.

26 июня 2019, 05:03

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы

Справочник

Все справки