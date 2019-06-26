Туристы из восьми стран мира посетили первый этнохостел в Дербенте

26 июня 2019, 04:04

Туристы из России и еще восьми стран посетили за первые месяцы после открытия этнохостел в Дербенте. Помимо дешевого и комфортного размещения посетителям хостела предлагается знакомство с предметами быта и искусства народов Дагестана.

Первый в Дербенте этнохостел, открывшийся 1 мая, расположен в самом центре города на улице Шахбазова, 37. В пешей доступности от него находятся все основные достопримечательности. Улица Шахбазова упирается в крепостную стену, за которой начинается историческая часть города – магалы. Здесь же расположена самая древняя в России мечеть, а если подняться чуть выше, то можно посетить одну из главных достопримечательностей Дербента - крепость Нарын-кала, передает корреспондент "Кавказского узла".

Этнохостел представляет собой двухэтажный дом, построенный в 70-х годах XX века. Семья Раджабовых жила здесь, однако четыре года назад переехала в другую часть города, и дом пустовал.

"Мы долго думали, что делать с нашим домом, и нам пришла мысль создать в нем что-то вроде хостела. Но не обычного, а чтобы те, кто у нас останавливается, мог еще и ознакомиться с культурой и традициями Дагестана", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" автор идеи и администратор хостела Ислам Раджабов.

По его словам, ничего подобного в городе не было.

"На тот момент в городе практически не было бюджетного сегмента, чтобы люди могли остановиться на несколько дней. А количество туристов в Дербенте, согласно официальной статистике, с каждым годом растет. Пока мы готовили этот проект, глава города Хизри Абакаров также призвал население открывать туристические пункты размещения с этническим уклоном для приезжих", - рассказывает он.

По словам Раджабова, больших финансовых возможностей у семьи не было. Поэтому они решили попытаться выиграть грант на форуме "Машук".

Раджабов, по его словам, составил смету на 300 тысяч рублей (максимальная сумма, которую может получить физическое лицо. – Прим. "Кавказского узла"), расписал, на что планирует потратить полученный грант, а также сколько готов вложить собственных средств.

По его словам, проект на форуме был вне конкуренции, в итоге ему присудили сумму в 100 тысяч рублей. На эти деньги и собственные средства они обустроили хостел, но пока только на первом этаже дома. Здесь четыре комнаты – три спальни и одна общая зона. Всего этнохостел рассчитан на 15 человек.

"Мы попытались совместить горскую обстановку с элементами современного комфорта"

Отделка комнат выполнена в разных этнических стилях. В них размещены предметы быта народов Дагестана. Одну из комнат Ислам назвал "балхарской". Она украшена кувшинами и горшками, сделанными мастерами из села Балхар - центра народной художественной керамики Дагестана.

В другой комнате на стене висит фотография, сделанная фотохудожником их Махачкалы Омаром Пакаловым. В январе этого года его работа "Перегон овец на летние пастбища" была признана лучшей на конкурсе "О высоком", который проводило издание "National Geographic Россия".

"Прежде чем повесить фотографию, мы взяли разрешение у автора. Он охотно дал нам добро. Фотография была сделана в окрестностях заброшенного села Гамсутль. Один из наших посетителей, оказывается, был там. И показывал даже нам место, где ставил палатки и жил какое-то время в горах", - рассказал Раджабов.

Еще одно дизайнерское решение – повесить на стену одной из комнат дагестанский платок гюльмендо.

Гюльмендо - традиционные дагестанские шелковые платки, в композиции набивного рисунка которых преобладают цветочные и зооморфные мотивы. Их родиной принято считать Иран, откуда они попали в Азербайджан, а затем в Дагестан. Распространены практически у всех народов республики. В 2014 году на IX сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО эти платки были внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, пишет street-fashion-guide.ru.

С оформлением хостела Раджабовым помогала дизайнер Алена Солло. Она родом из Дагестана, работала в Москве, Санкт-Петербурге, а в последнее время живет в Европе.

"Она оформляет, в частности, гостиницы, в том числе и в этностиле. Нам удалось с ней связаться, и она поддержала нас. Внесла огромный вклад в оформление помещений. Как она сама нам объяснила, ей очень нравится этнический стиль, и ей бы хотелось, чтобы подобная тематика развивалась в Дагестане в правильной подаче... Мы попытались совместить горскую обстановку с элементами современного комфорта. Нам очень повезло с дизайнером, и без нее у нас бы не получилось так красиво", - рассказал Раджабов.

По совету дизайнера местами со стен счищена штукатурка, чтобы видна была кладка из дербентского кирпича. В некоторых местах стены пятнами заштукатурены раствором с соломой – так в древности штукатурили стены. Поработали авторы и над потолком – раньше перекрытия из бревен были спрятаны под обшивкой, однако ее сняли "под старину", а сами бревна и перекрытия покрасили.

Детали интерьера были собраны из разных уголков республики – металлические кувшины для воды из Унцукуля, древние подносы от иранских лудильщиком, сундуки и паласы ручной работы.

В общей зоне среди исторических элементов висит современный ЖК-телевизор. Зимой все помещения отапливаются старинной печью на дровах. Одна из особенностей этнохостела – экспонаты можно не только трогать, но некоторые из них - например, ткацкий станок, - можно даже опробовать. По словам Ислама Раджабова, этот станок служит его семье около ста лет. Некоторые ковры и паласы, размещенные в хостеле, сделаны руками нескольких поколений женщин семьи.

Владелец хостела рассказал, что его мама периодически проводит мастер-классы по ковроткачеству. Обучиться древнему мастерству могут не только посетители хостела: вход на мастер-классы доступен всем. Однако, как отметил Раджабов, мастер-классы посещают в основном иностранные туристы из стран Африки, Америки и Европы.

В распоряжении посетителя хостела кухня с необходимой бытовой техникой. Вечерами, если в доме собирается большая компания, гостей угощают чаем из самовара - во дворе для этого установлен деревянный стол.

Ислам Раджабов рассказал, что планирует посадить во дворе виноград, чтобы гости в жару могли отдыхать в его тени, а рядом установить несколько гамаков для посетителей, а также создать дополнительные зоны отдыха.

Практически вся мебель сделана собственными руками членов семьи – двухъярусные кровати, обеденный стол во дворе, табуретки из пеньков на металлических ножках.

"Мы уже подумываем над тем, чтобы обустроить второй этаж. Тогда мы сможем принимать одновременно по 40 человек. На втором этаже у нас есть возможность разбить террасу", - отметил Ислам.

"Иностранные туристы - приветливые люди"

Несмотря на то, что хостел работает всего второй месяц, он уже пользуется популярностью: здесь побывали гости из Чехии, Англии, Швейцарии, Германии, Японии, Новой Зеландии, Испании, Аргентины.

"Приезжают много и из разных уголков России. Мы зарегистрировались на сервисе booking.com, и люди, когда ищут, где остановиться в Дербенте, могут легко найти наш этнохостел. Наш самый первый посетитель был из Чехии. Мы тогда только готовились к открытию и еще не все было завершено, нужно было доделать мелкие детали. Но он даже не забронировал место заранее, а просто открыл калитку и попросил разместить его. Мы его тогда даже домой к себе пригласили", - рассказал Ислам.

24 июня в хостеле был всего один посетитель – 69-летний японец Масаши Танигучи. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что путешествует по Кавказу, и уже был в Назрани, Грозном, Домбае.

Танигучи назвал Дербент одним из самых интересных городов России после Москвы и Санкт-Петербурга. В Дербенте он планировал побывать три дня. За первые два дня он, по его словам, прогулялся у моря и посетил древнюю мечеть.

По словам Танигучи, при выборе места проживания в Дербенте главным критерием для него была цена. И условиями размещения он остался очень доволен, к тому же познакомился с дагестанской культурой.

"Я буду рекомендовать посетить Дербент своим друзьям в Японии", - сказал он.

"Большинство иностранных туристов – это добропорядочные, приветливые люди. Они охотно беседуют. При разговоре со многими сложилось такое ощущение, что они приехали сюда, чтобы лично для себя разрушить стереотипы, которые навязываются о России, в частности, о Кавказе. И посетив наши места, они убеждаются, что все не так, как это преподносится у них на родине", - отметил Раджабов.

На сайте booking.com посетители этнохостела в Дербенте оставили 19 отзывов (общая оценка - 9.9 из 10).

"Гостеприимные хозяева, интересный интерьер, удобное расположение, доступные цены... Находится близко к самой главной достопримечательности - крепости Нарын-Кала и Старый город", - написала Анастасия.

"Хозяин Ислам очень внимательный к гостям. Чай из самовара, волшебная атмосфера быта народов Дагестана", - отметила Lia.

"Понравилась колоритная обстановка в хостеле, внимательное отношение персонала, спокойное место, шаговая доступность в городе", - написала Ruslana.

"Особенно поразили старинные национальные ковры ручной работы, ткацкий станок, на котором хозяйка продемонстрировала мастер-класс по плетению ковров. Вкусный домашний завтрак с национальной выпечкой и свежим творогом", - поделилась впечатлениями Anna.

"Персонал был очень вежливыми и доброжелательным. Было очень комфортабельно", - сообщил Bernard из Великобритании, а посетитель из Чехии Radek написал кратко: "Превосходно".

Сутки проживания в этнохостеле на одного человека стоят 500 рублей. На booking.com можно найти и другие предложения в хостелах Дербента с аналогичными ценами. В гостиницах цены выше: стоимость проживания за один день начинается от 1300 рублей.