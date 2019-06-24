24 июня 2019, 19:23
Глава Ингушетии объявил об отставке
Юнус-Бек Евкуров попросил Путина досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии.
Евкуров руководит Ингушетией с 2008 года. Как писал "Кавказский узел", 9 сентября 2018 года Народное собрание Ингушетии подавляющим большинством голосов в очередной раз переизбрало его главой республики.
Отставки Юнус-Бека Евкурова с осени 2018 года требуют противники Соглашения об административной границе с Чечней, заключенного Евкуровым с Рамзаном Кадыровым. Кремль готов сменить главу Ингушетии, заявляли весной 2019 года опрошенные "Кавказским узлом" политологи.
Обращение Юнус-Бека Евкурова в жителям республики опубликовано сегодня на сайте главы Ингушетии.
"Я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - говорится в обращении.
На "Кавказском узле" опубликована биография Юнус-Бека Евкурова.
"Полицейский из Ставрополья сменил отставного главу МВД Ингушетии", "Родственники рассказали об обыске у сына ингушского депутата", "Пользователи YouTube скептично оценили обращение ингушских старейшин к Путину".
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