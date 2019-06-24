24 июня 2019, 18:58
Участницы голодовки в Дербенте констатировали безучастность полицейских к акции
Сотрудники горотдела МВД Дербента, у которого проводят голодовку матери двух задержанных местных жителей, не захотели вести диалог с протестующими. Прохожие выразили интерес к акции матерей.
Как писал "Кавказский узел", матери двух задержанных Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова сегодня объявили о начале голодовки с требованием освободить сыновей. Акцию они проводят у горотдела полиции в Дербенте. Елене Барзукаевой во время сегодняшней акции стало плохо, ей потребовалась помощь врачей, сообщила тетя Гасана Курбанова Зейнаб Рабанова.
15 июня родственники троих жителей Дербента Ислама Барзукаева, Мизарали Мизаралиева и Гасана Курбанова обратились в полицию с заявлениями об их похищении. Позже выяснилось, что все трое задержаны по делу о незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Родственники считают, что дело сфабриковано, 20 июня они провели одиночные пикеты в Дербенте с требованием освободить задержанных.
Мать Ислама Барзукаева Елена Барзукаева сидит у здания полиции Дербента сегодня с 9 часов утра, держа в руках фотографии сына до задержания и распечатанное фото с сайта МВД Дагестана после задержания. Рядом с ней стоит плакат с надписью: "Мы объявили голодовку". За целый день женщина даже не сделала и глотка воды, из-за жары она периодически обливает ноги водой.
"Никакой реакции от сотрудников не было. Днем приходил один из местных депутатов, он расспросил, в чем дело, а затем зашел в полицию. Он вышел и сказал, что меня зовет начальник отдела. Однако я отказалась заходить в здание, и сказала, чтобы он сам вышел сюда. После этого ко мне подошел заместитель начальника. Он посмотрел на меня, усмехнулся. Сказал, что голодать мне никто не запрещает и зашел обратно", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Елена Барзукаева.
Она подтвердила, что во время сегодняшней акции у нее поднялось давление, и ей вызывали скорую помощь. Врачи оказали помощь, снизили давление, сообщила Елена Барзукаева, отметив, что свою акцию она не прекратила из-за ухудшения самочувствия.
Мать Гасана Курбанова Шахназ Рабаданова стоит напротив здания полиции, через дорогу, у мечети, также весь день.
"За эти девять дней ни один сотрудник городской полиции не вышел к нам, не проинформировал, что с нашими детьми", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Шахназ Рабаданова. Она считает, что Гасан Курбанов не виновен в том, в чем его обвиняют.
По словам женщины, сына держали пять дней в полиции, а потом отправили в СИЗО.
"Мы проводили пикеты, но нас не услышали. Поэтому мы объявили голодовку. Надеемся, что теперь на нас обратят внимание", - заявила она.
Проходящие мимо Рабадановой люди останавливались, рассматривали фотографии и шли дальше, кто-то расспрашивал о деле ее сына.
Женщины решили продолжать свою акцию до позднего вечера.
Комментариями от представителей полиции Дербента относительно акции протеста и требований матерей задержанных "Кавказский узел" пока не располагает.
Отметим, что 26-летний Ислам Барзукаев пропал утром 15 июня после того, как выехал из дома на автозаправку, чтобы затем ехать в Махачкалу "по поводу работы". 29-летний водитель маршрутки Мизарали Мизаралиев был остановлен в тот же день во время рейса - силовики попросили пассажиров покинуть маршрутку, а водителя задержали. 29-летнего Гасана Курбанова также задержали по пути на работу - мужчина работал сборщиком мебели, рассказали родственники. МВД по Дагестану опубликовало два видеоролика, на них Ислам Барзукаев и Гасан Курбанов признаются в хранении оружия.
Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"