Участницы голодовки в Дербенте констатировали безучастность полицейских к акции

24 июня 2019, 18:58

Сотрудники горотдела МВД Дербента, у которого проводят голодовку матери двух задержанных местных жителей, не захотели вести диалог с протестующими. Прохожие выразили интерес к акции матерей.

Как писал "Кавказский узел", матери двух задержанных Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова сегодня объявили о начале голодовки с требованием освободить сыновей. Акцию они проводят у горотдела полиции в Дербенте. Елене Барзукаевой во время сегодняшней акции стало плохо, ей потребовалась помощь врачей, сообщила тетя Гасана Курбанова Зейнаб Рабанова.

15 июня родственники троих жителей Дербента Ислама Барзукаева, Мизарали Мизаралиева и Гасана Курбанова обратились в полицию с заявлениями об их похищении. Позже выяснилось, что все трое задержаны по делу о незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Родственники считают, что дело сфабриковано, 20 июня они провели одиночные пикеты в Дербенте с требованием освободить задержанных.

Мать Ислама Барзукаева Елена Барзукаева сидит у здания полиции Дербента сегодня с 9 часов утра, держа в руках фотографии сына до задержания и распечатанное фото с сайта МВД Дагестана после задержания. Рядом с ней стоит плакат с надписью: "Мы объявили голодовку". За целый день женщина даже не сделала и глотка воды, из-за жары она периодически обливает ноги водой.

"Никакой реакции от сотрудников не было. Днем приходил один из местных депутатов, он расспросил, в чем дело, а затем зашел в полицию. Он вышел и сказал, что меня зовет начальник отдела. Однако я отказалась заходить в здание, и сказала, чтобы он сам вышел сюда. После этого ко мне подошел заместитель начальника. Он посмотрел на меня, усмехнулся. Сказал, что голодать мне никто не запрещает и зашел обратно", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Елена Барзукаева.

Она подтвердила, что во время сегодняшней акции у нее поднялось давление, и ей вызывали скорую помощь. Врачи оказали помощь, снизили давление, сообщила Елена Барзукаева, отметив, что свою акцию она не прекратила из-за ухудшения самочувствия.

Мать Гасана Курбанова Шахназ Рабаданова стоит напротив здания полиции, через дорогу, у мечети, также весь день.

"За эти девять дней ни один сотрудник городской полиции не вышел к нам, не проинформировал, что с нашими детьми", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Шахназ Рабаданова. Она считает, что Гасан Курбанов не виновен в том, в чем его обвиняют.

По словам женщины, сына держали пять дней в полиции, а потом отправили в СИЗО.

"Мы проводили пикеты, но нас не услышали. Поэтому мы объявили голодовку. Надеемся, что теперь на нас обратят внимание", - заявила она.

Проходящие мимо Рабадановой люди останавливались, рассматривали фотографии и шли дальше, кто-то расспрашивал о деле ее сына.

Женщины решили продолжать свою акцию до позднего вечера.

Комментариями от представителей полиции Дербента относительно акции протеста и требований матерей задержанных "Кавказский узел" пока не располагает.