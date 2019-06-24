24 июня 2019, 17:46

Участнице голодовки в Дербенте потребовалась помощь врачей

Одной из женщин, начавших сегодня голодовку у горотдела полиции Дербента с требованием освободить задержанных Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова, стало плохо, прохожие вызвали ей скорую помощь, сообщила родственница Курбанова.

Как писал "Кавказский узел", матери двух задержанных Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова сегодня объявили о начале голодовки с требованием освободить сыновей. Акцию они проводят у горотдела полиции в Дербенте.

Участница акции Елена Барзнукаева почувствовала себя плохо в 15.30 мск. Она стала задыхаться, и прохожие вызвали скорую помощь. Врачи измерили ей давление и сделали укол. Скорая помощь не уезжала до тех пор, пока давление Барзнукаевой не снизилось и не прекратилось удушье. Врачи призвали ее хотя бы пить воду и предлагали отвезти в больницу. Однако женщина отказалась от госпитализации и заявила, что продолжит сухую голодовку, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" тетя задержанного Гасана Курбанова Зейнаб Рабанова.

15 июня родственники троих жителей Дербента Ислама Барзукаева, Мизарали Мизаралиева и Гасана Курбанова обратились в полицию с заявлениями об их похищении. Позже выяснилось, что все трое задержаны по делу о незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Родственники считают, что дело сфабриковано, 20 июня они провели одиночные пикеты в Дербенте с требованием освободить задержанных.

Напомним, 26-летний Ислам Барзукаев утром 15 июня выехал из дома на автозаправку, чтобы затем ехать в Махачкалу "по поводу работы". 29-летний водитель маршрутки Мизарали Мизаралиев был остановлен в тот же день во время рейса - силовики попросили пассажиров покинуть маршрутку, а водителя задержали. 29-летнего Гасана Курбанова также задержали по пути на работу - мужчина работал сборщиком мебели, рассказали родственники. МВД по Дагестану опубликовало два видеоролика, на них Ислам Барзукаев и Гасан Курбанов признаются в хранении оружия. 

Примечание:

"Близкие задержанных жителей Дербента назвали их дело сфабрикованным", "Правозащитники пообещали помощь родственникам жертв похищений и пыток в Дагестане", "Жительница Дербента обвинила силовиков в похищении сына".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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