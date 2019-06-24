Матери задержанных жителей Дербента объявили голодовку

24 июня 2019, 11:15

Родственницы задержанных Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова сегодня начали в Дербенте акцию протеста, требуя освободить сыновей.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня родственники троих жителей Дербента обратились в полицию с заявлениями об их похищении. Позже выяснилось, что все трое задержаны по делу о незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Родственники считают, что дело сфабриковано, 20 июня они провели одиночные пикеты в Дербенте с требованием освободить задержанных.

26-летний Ислам Барзукаев утром 15 июня выехал из дома на автозаправку, чтобы затем ехать в Махачкалу "по поводу работы". 29-летний водитель маршрутки Мизарали Мизаралиев был остановлен в тот же день во время рейса - силовики попросили пассажиров покинуть маршрутку, а водителя задержали. 29-летнего Гасана Курбанова также задержали по пути на работу - мужчина работал сборщиком мебели, рассказали родственники. МВД по Дагестану опубликовало два видеоролика, на них Ислам Барзукаев и Гасан Курбанов признаются в хранении оружия.

Матери двух задержанных, Елена Барзукаева и Шаганаз Курбанова, объявили о начале голодовки с требованием освободить сыновей, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" тетя Гасана Курбанова Зейнаб Курбанова.

По ее словам, около 09.00 мск Елена Барзукаева пришла в Дербенте к горотделу полиции с плакатом, информирующим о том, что объявлена голодовка, и фотографией сына. Она требует освободить Ислама Барзукаева.

Прохожие интересуются причинами акции протеста, добавила Зейнаб Курбанова, которая находится с Еленой Барзукаевой. "Пока какой-то реакции от правоохранительных органов нет. Единственное, подходил руководитель отдела полиции, он недолго пообщался с нами. При этом сказал, что одиночный пикет мать имеет право проводить, но главное, чтобы она была одна", - сообщила Курбанова.

По ее словам, мать Гасана Курбанова Шаганаз Курбанова уже вышла из дома, чтобы присоединиться к акции протеста около здания отдела полиции, передал в 10.31 мск корреспондент "Кавказского узла".

Комментариями от представителей полиции Дербента относительно акции протеста и требований матерей задержанных "Кавказский узел" пока не располагает.