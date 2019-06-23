Участники церемонии зажжения факела Всеармянских игр в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

23 июня 2019, 02:55

Факел Всеармянских игр зажжен в Нагорном Карабахе

Заявки для участия в Всеармянских играх подали более пяти тысяч спортсменов, организаторы ожидают приезда в Нагорный Карабах более 10 тысяч гостей. Соревнования пройдут с 6 по 17 августа.

Седьмые Всеармянские игры пройдут в Армении и в Нагорном Карабахе . Официальная церемония открытия состоится в Степанакерте 6 августа, на центральном стадионе имени Степана Шаумяна. В Нагорном Карабахе игры будут проводиться в течение четырех дней, после продолжатся в Армении. В соревновательную программу включены 17 спортивных видов, из них 14 - олимпийские виды спорта, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник штаба Всеармянских игр в Степанакерте.

Тигранакерт. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"«Согласно нашему уставу и 20-летней традиции, зажигаются три факела, символизирующие единство всего армянства – Армении, Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим "Кавказский узел") и диаспоры», - сказал председатель Международного комитета Всеармянских игр Ишхан Закарян в эфире  Общественного телевидения Нагорного Карабаха (перевод корреспондента "Кавказского узла").

«Первый факел Всеармянских игр был зажжен у подножия Муса-Дага, в армянской церкви Пресвятой Богородицы (Западная Армения), второй факел - от лампы с темницы Григория Просветителя в монастыре Хор-Вирап (Армения), а третий факел зажжен 22 июня в историко-культурном заповеднике в древнем городе Тигранакерт. Все три факела в ходе официального открытия Всеармянских игр в Степанакерте будут внесены на центральный стадион имени Степана Шаумяна для зажжения главного факела игр», - сказал Ишхан Закарян.

Участник церемонии зажжения огня Всеармянских игр. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"По данным на 22 июня заявки для участия в играх подали 5127 спортсменов из Соединенных Штатов, России, Франции, Ливана, Египта, Ирана, Турции, проинформировал председатель Международного комитета Всеармянских игр. Окончательные данные будут известны 1 июля.

«Ожидается приезд до 10 тысяч гостей», - сказал Закарян. Он добавил, что соревнования будут транслироваться в прямом эфире, на больших экранах,  установленных в разных частях Степанакерта, будет обеспечен качественная мобильная интернет-связь, а дорогах межреспубликанского значения будут установлены банеры.

Церемония зажжения третьего факела сопровождалась театральной постановкой. По сценарию, армянский царь Тигран Великий со своим войском и свитой, с зажженными факелами спустился с горы, где расположен древний город Тигранакерт, и передал огонь герою апрельской войны Артуру Агасяну.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострялась со 2 апреля по 5 апреля 2016 года. Стороны конфликта заключили перемирие, однако обстрелы в зоне конфликта не прекращаются ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

В постановке были задействованы актеры Степанакертского драмтеатра и простые граждане, передает корреспондент "Кавказского узла". 

Актеры на церемонии зажжения факела Всеармянских игр в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".Житель Степанакерта Владик Атаджанян рассказал корреспонденту, что ему интересно все, что связано со спортом в Нагорном Карабахе.

«В начале июня в Нагорном Карабахе прошел турнир по футболу ConIFA, и это был настоящий праздник для любителей футбола. Очень надеюсь, что Панармянские игры принесут столько же удовольствия, что и футбольный турнир», - сказал Атаджанян.

Чемпионат Европы по футболу под эгидой ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) состоялся в Степанакерте с 1 по 9 июня. Организаторы назвали чемпионат ConIFA в Нагорном Карабахе одним из лучших.

Жительница города Мартакерт Мелания Геворгян высказала сожаление, что соревнования будут проходить в Степанакерте.

«Но не страшно, будем ездить из Мартакерта в Степанакерт, это всего лишь час езды. Зато мы увидим настоящие спортивные состязания. Я сегодня поискала в Интернете немного информации, и узнала, что участники из разных стран. Очень любопытно посмотреть международные состязания вживую, а не по телевизору», - сказала Мелания Геворгян.

Примечание:

"Организаторы назвали чемпионат ConIFA в Нагорном Карабахе одним из лучших", "Более десяти тысяч зрителей посетили открытие чемпионата ConIFA в Степанакерте", "Жители Нагорного Карабаха рассказали об ожиданиях от турнира ConIFA", 

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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