Более десяти тысяч зрителей посетили открытие чемпионата ConIFA в Степанакерте

02 июня 2019, 03:00

Официальное открытие чемпионата Европы по футболу ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) состоялось на стадионе в Степанакерте. Трибуны, вмещающие около десяти тысяч человек, были полны.

Как писал "Кавказский узел", чемпионат Европы под эгидой Конфедерации непризнанных футбольных ассоциаций (ConIFA) пройдет в Нагорном Карабахе с 1 по 9 июня. Власти предложили жителям Нагорного Карабаха поучаствовать в программе "Гостеприимная семья" и принять у себя в доме в дни чемпионата иностранных гостей, так как гостиницы могут не справиться с большим количеством болельщиков. Более 60 семей пожелали разместить у себя дома гостей турнира. Местные власти с 29 апреля отменили госпошлину на однократную туристическую визу. Определены 11 гостиниц, где будут проживать спортсмены, судьи и журналисты. Участие в чемпионате примут восемь команд.

ConIFA (The Confederation of Independent Football Associations, Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) - футбольная организация, которая была создана в 2013 году. Она объединяет сборные по футболу стран (зачастую непризнанных государств, автономий внутри государств), которые официально не были включены в состав ФИФА. ConIFA позиционирует себя как глобальная бесприбыльная организация, которая поддерживает футбольные команды различных наций, непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий, изолированных от всемирного спорта. Нагорный Карабах с 2013 года является членом ConIFA. Первый Кубок мира по футболу ConIFA прошел с 1 по 8 июня 2014 года в шведском городе Эстерсунде. В нем принимали участие футбольные команды Южной Осетии, Абхазии и Нагорного Карабаха.

На центральном стадионе в Степанакерте 1 июня состоялось официальное открытие чемпионата Европы под эгидой ConIFA. Вход на открытие был бесплатным. Стадион, вмещающий до десяти тысяч человек, был переполнен, люди стояли вдоль трибун и на холмах возле стадиона, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

В ходе церемонии были подняты флаги Нагорного Карабаха и ConIFA. На церемонии открытия выступили президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, представители руководства ConIFA, члены правительства и Нацсобрания Нагорного Карабаха, гости из Армении и диаспоры.

Торжественное мероприятие началось в 20.00 по местному времени (19.00 мск), продлилось более трех часов и завершился праздничным салютом.

За матчами чемпионата будут следить 370 миллионов человек

Перед официальным открытием в Медиа-центре в Степанакерте прошла пресс-конференция представителей и правительства Нагорного Карабаха.

За матчами чемпионата будут следить 370 миллионов человек, заявил на пресс-конференции президент ConIFA Пер Андерс Блинд.

«В Нагорном Карабахе проводится третий чемпионат Европы ConiFA. Первый был организован в Венгрии в 2015 году, второй - в 2017 году на Северном Кипре... 370 миллионов человек будут следить за футбольным чемпионатом. Я убежден, что игры пройдут на высоком уровне», - сказал он.

В 2017 году в Абхазии прошел чемпионат мира по футболу под эгидой ConIFA. В финальном мачте между командами Абхазии и Пенджаба выиграли хозяева турнира со счетом 6:5.

«Необходимо широко рассказать миру о такой прекрасной стране, как Арцах (Нагорный Карабах), и ConiFA постарается сделать это», - сказал на пресс-конференции соучредитель и генеральный секретарь ConIFA Саша Дюркоп.

"Философия нашего ConIFA заключается в том, что политика не должна вытеснять людей. Потому что нас важно, чтобы наше мероприятие не имело политический оттенок", - также сказал он.

По словам президента европейского ConIFA Альберто Рискио, четыре команды – Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Сардинии и графства Ницца – не смогли принять участие в чемпионате, так как посчитали, что не готовы.

В рамках ConiFA, помимо футбольных матчей, запланировано проведение более 50 культурных мероприятий, рассказал государственный министр Нагорного Карабаха Григорий Мартиросян.

Полностью реконструированы четыре стадиона

«Футбольные матчи стартуют 2 июня на четырех стадионах – в городах Степанакерт, Мартуни, Мартакерт и Аскеран. В чемпионате участвуют восемь команд. Запланировано 16 матчей, и финальный матч 9 июня», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобразования, науки и спорта Цовинар Бархударян.

По его словам, афиши с графиком матчей размешены во всех общественных местах столицы и районных центров. Кроме того, в городах развешены баннеры, посвященные чемпионату.

В течение девяти дней в рамках ConIFA 2019 в Степанакерте и в районных центрах ежедневно будут проводиться бесплатные культурные мероприятия с участием артистов и творческих коллективов из Армении и Нагорного Карабаха, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства культуры, по делам молодежи и туризма Арусик Гаспарян.

Накануне чемпионата были полностью реконструированы в соответствии с международным стандартам стадионы в Степанакерте, Мартуни, Мартакерт и Аскеран, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы министерства градостроительства Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

По его словам, стадион в Степанакерте вмещает почти десять тысяч человек, в Мартуни – 1100, в Мартакерте - тысячу человек, в Аскеране – 750 человек.

«Обустроены территории вокруг стадионов, заасфальтированы дороги, построены стоянки для транспортных средств», - сказал он.

Всем командам и средствам массовой информации предоставлены транспортные средства для передвижения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства экономики Нагорного Карабаха Тигран Наджарян.

«Также организованы автобусные рейсы в райцентры, где будут проходить игры... Поездка для людей бесплатная, все транспортные расходы оплачиваются государством», - сообщил он.

За соблюдением правопорядка во время чемпионата будет, согласно приказу министра внутренних дел, следить весь состав полиции, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы полиции Нагорного Карабаха Феликс Арутюнян.

По его словам, за три часа до начала каждого из матчей все автодороги, ведущие к стадионам как в Степанакерте, так и в райцентрах, будут перекрыты.

«На странице полиции в социальной сети размещены объявления и видеоролики, где жителям, автомобилистам подробно описывается, какие дороги будут закрыты», - сказал Арутюнян.

Все футбольные команды, обслуживающий их персонал, судьи, артисты и их труппы из Армении, организаторы разных мероприятий в рамках ConIFA, представители СМИ, а это более 400 человек, будут размещены в гостиницах Степанакерта и в городе Шуши, а расходы на их проживание будут оплачены правительством Нагорного Карабаха, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель администрации Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Александр Шахраманян.

По его словам, туристы и болельщики, приехавшие в Нагорный Карабах, оплачивают свои расходы самостоятельно.

По его словам, в Нагорном Карабахе на сегодня работает 74 гостиничных хозяйства (1757 коек), кроме того, для участия в программе «Гостеприимная семья» подали заявки 260 семей (1694 коек).

Власти Нагорного Карабаха обратились к жителям с просьбой приютить болельщиков чемпионата, так как гостиницы могут не справиться с большим количеством иностранцев.

"Также 1 июня стартовала программа для желающих посетить достопримечательности. Это автобусные рейсы по четырем туристическим маршрутам - в Мартакертский, Аскеранский, Гадрутский и Шушинский районы", - также сообщил Шахраманян.

В первый день чемпионата ConiFA в Арцах приехали почти сто журналистов, операторов, фотожурналистов, однако подача заявок на аккредитацию продолжается, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель службы пиара и маркетинга ConIFA Sportsbet.io European Football Cup 2019 Грачуи Барсегян.

По ее словам, приехали журналисты из Армении, Италии, Испании, Германии, Франции, Англии, Польши, России, Абхазии.

"Важно, чтобы в мире узнали больше о Нагорном Карабахе"

Жители Нагорного Карабаха рассказали корреспонденту "Кавказского узла", как они относятся к чемпионату Европы под эгидой ConIFA.

Владелица хостела в Степанакерте Марина Агаджанян рассказала, что ожидает прибытия группы туристов сегодня, 2 июня.

Она надеется, что начавшийся так бурно туристический сезон будет продолжаться в таком темпе.

Чемпионат привлечет большое внимание в мире к Нагорному Карабаху, считает журналист карабахского издания «Арцахпресс» Ани Аванесян.

«Я считаю, что больше информации о разных мероприятиях должно выходить за пределы Арцаха, чтобы мир перестал воспринимать нас только как зону конфликта», - сказала она.

Жительница Степанакерта, мать двоих детей Армине Сафарян рассказала, что ее дети с нетерпением ждут, когда начнутся игры.

«Для детей это ожидание праздника. Они уже неделю только и говорят, что об ConIFA. Мы посетили открытие, и будем ходить на все матчи в Степанакерте. Будем делать много селфи и распространять в социальной сети. Для меня важно, чтобы как больше людей узнали, что мы в Арцахе хотим жить, как нормальные люди, в мирной стране», - сказала она.

Волонтер Гоар Мамунц рассказала, что для нее очень важно, что есть возможность пообщаться с молодыми людьми из всех районов Нагорного Карабаха и Армении, а также с представителями диаспоры.

"Нас несколько сотен волонтеров. Мы сразу поняли, что от нашей сплоченной работы зависит многое в организации чемпионата. Это здорово, что молодым людям дали возможность проявить себя, пообщаться с гостями и внести свой вклад», - сказала она.

ConIFA поднимет уровень футбола в республике, а также будет способствовать международному признанию Нагорного Карабаха, считает житель Степанакерта Алеша Абрамян.

По его мнению, те команды, которые не приехали на чемпионат, сделали это по политическим причинам.

Пенсионер Сейран Григорян сказал, что болеет за команду Абхазии, потому что там у него большая родня.

«Я конечно и за нашу команду болеть буду, но Абхазия мне нравится больше, потому что с этой страной у меня самые лучшие воспоминания со времен молодости», - сказал он.

«Я очень положительно оцениваю данное мероприятие, потому что нельзя жить в изоляции. Необходимо, чтобы в нашу республику приезжали как можно больше гостей из других стран. Только так налаживаются хорошие отношения с другими народами», - сказал он.

Работник госучреждения Варужан Камалян надеется, что, несмотря на то, что ConIFA представляет команды непризнанных стран, они покажут высокотехничную игру.

«Я за то, чтобы в нашу страну приезжали представители других стран. И не просто как туристы, но и на особые мероприятия. Чтобы показали свои возможности, культуру и, конечно же, лучше узнали Арцах и народ, который здесь живет. Только так мы можем донести до людей мира, как мы живем, что хотим и к чему стремимся», - сказал он.

Мероприятие можно было бы организовать поскромнее, считает жительница Степанакерта Сиран Петросян.

По ее мнению, нужно учитывать то, что в Нагорном Карабахе есть социальные проблемы, не полностью обустроенная инфраструктура, постоянно необходимо внимание инвалидам и пенсионерам, тратить финансы на масштабное мероприятие неправильно.