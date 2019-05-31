Около 300 волонтеров помогают организовывать чемпионат Европы ConIFA

31 мая 2019, 07:10

В Нагорный Карабах начали прибывать футбольные команды для участия в чемпионате Европы ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций). Для организации соревнований привлечены волонтеры из Нагорного Карабаха и Армении.

Как писал "Кавказский узел", чемпионат Европы под эгидой Конфедерации непризнанных футбольных ассоциаций (ConIFA) пройдет в Нагорном Карабахе с 1 по 9 июня. Власти предложили жителям Нагорного Карабаха поучаствовать в программе "Гостеприимная семья" и принять у себя в доме в дни чемпионата иностранных гостей, так как гостиницы могут не справиться с большим количеством болельщиков. Более 60 семей пожелали разместить у себя дома гостей турнира. Местные власти с 29 апреля отменили госпошлину на однократную туристическую визу. Определены 11 гостиниц, где будут проживать спортсмены, судьи и журналисты.

ConIFA (The Confederation of Independent Football Associations, Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) - футбольная организация, которая была создана в 2013 году. Она объединяет сборные по футболу стран (зачастую непризнанных государств, автономий внутри государств), которые официально не были включены в состав ФИФА. ConIFA позиционирует себя как глобальная бесприбыльная организация, которая поддерживает футбольные команды различных наций, непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий, изолированных от всемирного спорта. Нагорный Карабах с 2013 года является членом ConIFA. Первый Кубок мира по футболу ConIFA прошел с 1 по 8 июня 2014 года в шведском городе Эстерсунде. В нем принимали участие футбольные команды Южной Осетии, Абхазии и Нагорного Карабаха.

В чемпионате ConIFA 2019 участвуют восемь команд

Официальное название турнира - ConIFA Sportsbet.io European Football Cup 2019. В чемпионате Европы ConIFA 2019 в Нагорном Карабахе участвуют восемь команд, вместо ранее объявленных двенадцати. Это команды Лапландии, Абхазии, Чамерии, Падании, Секейского края, Южной Осетии, Западной Армении и Нагорного Карабаха, сообщает официальный сайт ConIFA.

"Команды Абхазии и Южной Осетии 30 мая прибыли в Степанакерт, остальные команды ждем 1 июня. Официальная церемония открытия ConIFA состоится 1 июня вечером на степанакертском стадионе, а 2 июня начнутся матчи между командами, которые будут транслироваться в прямом эфире", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" министр образования, науки и спорта Нагорного Карабаха Нарине Агабаля, добавив, что вход на стадионы во время матчей и официальных открытия и закрытия турнира будет бесплатный.

Все четыре стадиона - в Степанакерте и в городах Аскеран, Мартакерт, Мартуни - уже 25 мая были полностью готовы, отметила Агабалян.

"Организация и проведение чемпионата ConIFA финансируется государством и спонсорами. Большая часть поддержки идет со стороны спонсоров. Это компании и частные благотворители из Арцаха, Армении и диаспоры. Особенно хочу выделить благотворителя из диаспоры армянского происхождения Альберта Бояджяна, который выделил один миллион долларов на реконструкцию стадионов", - сказала Агабалян.

Также министр отметила, что для волонтерской работы в ходе чемпионата записались около 300 молодых людей из Нагорного Карабаха и Армении, однако заявки продолжают поступать.

"Проведение чемпионата ConIFA в Арцахе станет еще одной возможностью рассказать миру о нашем государстве. Большая заинтересованность к нашей стране дает признание де-факто, и будет способствовать де-юре. Кроме того, проведение чемпионата в нашей стране будет помогать развитию футбола, развитию туризма и экономики", - заметила Нарине Агабалян.

Опыт в проведении чемпионата Европы ConIFA в Нагорном Карабахе поможет подготовиться к более масштабному спортивному мероприятию, запланированному на август, к седьмым Всеармянским летним играм, отметила министр.

Все гостиницы, хостелы и гостевые дома полностью готовы, чтоб принять участников, гостей и туристов в дни чемпионата ConIFA. Кроме того, более 200 частных хозяйств подали заявки для участия в программе "Гостеприимная семья", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минкультуры Нагорного Карабаха.

С 1 по 9 июня в Степанакерте, а также в регионах запланирован ряд культурных программ для привлечения туристов и болельщиков, посещающих Арцах, сообщила пресс-служба ведомства.

Для журналистов в Степанакерте организован медиа-центр

В Степанакертском дворце молодежи для журналистов, аккредитованных освещать чемпионат Европы ConIFA, организован медиа-центр.

По состоянию на 30 мая аккредитованы 93 журналиста, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель службы пиара и маркетинга чемпионата ConIFA Sportsbet.io European Football Cup 2019 Грачуя Барсегян.

Это представители СМИ из Армении, Германии, Франции, Англии, Польши, России, Абхазии. Заявки от СМИ продолжают поступать, и к концу дня 31 мая это число может измениться. Представители иностранных СМИ также получают аккредитацию в МИД Нагорного Карабаха, которая позволяет журналистскую деятельность во время чемпионата, отметила Барсегян.

В инструкции, предоставленной журналистам организаторами ConIFA Sportsbet.io European Football Cup 2019, отмечается, что им разрешена видео-съемка не более одной минуты и ее использование для социальных сетей, телевидения и рекламы.

"Любая другая видео-съемка будет считаться нарушение собственности ConIFA. СМИ, которые хотят транслировать этот турнир или проводить расширенные съемки, должны связаться с ConIFA, чтобы обсудить лицензии", - говорится в инструкции, предоставленной аккредитованным журналистам.

Футболисты из Абхазии и Южной Осетии в Степанакерте

Утром 30 мая в Степанакерт приехала команда Абхазии, а во второй половине дня - футболисты из Южной Осетии. Их встретили хлеб-солью и подготовленной культурной программой у памятника-символа Нагорного Карабаха "Мы - наши горы".

Главный тренер сборной Абхазии Беслан Аджинджал напомнил, что их команда ранее уже играла в Арцахе в товарищеском матче.

"На мой взгляд, здесь будет большой праздник, и мы с радостью станем его участником. Мы с нетерпением ждем игр. Мы хотим честной конкуренции, приятных воспоминаний, положительных эмоций", - сказал Аджинджал корреспонденту "Кавказского узла".

Участник команды Абхазии Чанда Даурн отметил, что он впервые в Арцахе, его первое впечатление очень позитивное, и у него боевое настроение.

"Мы увидели мирную страну, окруженную горами и красивыми пейзажами. Я не замечаю никакой агрессии со стороны людей. Я знаю, что в Нагорном Карабахе были войны, и мы, граждане Абхазии, тоже пережили войны. В этом смысле народы двух стран имеют сходство", - поделился спортсмен.

"Команда впервые в Нагорном Карабахе и обязательно покажет впечатляющую игру, доставив удовольствие футбольным фанатам в честной конкуренции", - сказал главный тренер команды Южной Осетии Сослан Кочиев корреспонденту "Кавказского узла".