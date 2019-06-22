Защита настаивает на домашнем аресте больного Зубейра Хамхоева

22 июня 2019, 03:36

Суд в Нальчике постановил продлить срок содержания под стражей участника протестных акций в Ингушетии Зубейра Хамхоева до 25 сентября. Хамхоев страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, его состояние в СИЗО ухудшилось, рассказал брат активиста. Адвокат обжаловал решение о продлении ареста.

Как сообщал «Кавказский узел», Зубейр Хамхоев был задержан 20 апреля по делу о столкновениях протестующих и силовиков на акции протеста в Ингушетии и доставлен в Нальчик. Его подозревают в применении насилия к силовикам во время митинга 27 марта в Магасе, и инкриминируют ч.2 ст.318 и ч.3 ст.212 УК РФ.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили митинг, оставшись на площади в Магасе на ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Заседание Нальчикского горсуда по вопросу продления срока содержания под стражей Зубейра Хамхоева состоялось 18 июня. «На нем старший следователь по особо важным делам СКР по СКФО обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Зубейра Хамхоева, потому что, во-первых, не удалось закончить следствие в связи с проведением большого количества экспертиз, а во-вторых Зубейр Хамхоев обвиняется в совершении тяжкого преступления, связанного с большим общественным резонансом», - рассказал адвокат.

В постановлении суда указано, что «в результате силового противостояния Хамхоевым З.А….10 сотрудникам правоохранительных органов были причинены телесные повреждения различной степени тяжести», пояснил Мухтар Мишаев.

«Естественно, возникает вопрос: кому из сотрудников правоохранительных органов мой подзащитный лично нанес телесные повреждения? На этот вопрос у следствия не может быть положительного ответа, потому что Зубейр хотя и не отрицает своего присутствия на этом митинге, но он не принимал участия в возникшем конфликте между участниками митинга и силовиками. И протокол допроса потерпевшего силовика не несет какой-либо информации о причастности к этому Зубейра Хамхоева», - рассказал адвокат.

«В обосновании ходатайства следователь приводит данные о том, что …в отношении Хамхоева З.А. проведено значительное количество следственных мероприятий, однако в подтверждении этих доводов в материалы дела представлены лишь постановление о привлечении в качестве обвиняемого Хамхоева З.А., протокол его допроса и протокол допроса потерпевшего . Вместе с тем, не смотря на отсутствие документов, которые могли бы подтвердить приведенные следователем доводы, суд признает эти доводы состоятельными», - говорится в постановлении суда (копия постановления Нальчикского горсуда имеется в распоряжении "Кавказского узла").

«Пленум Верховного суда РФ в своем Постановлении №41 от 19.12.2013 года разъяснил, что при продлении срока содержания под стражей на любой стадии производства по уголовному делу судам необходимо проверять наличие на момент рассмотрения данного вопроса, предусмотренного статьей 97 УПК РФ оснований, которые должны подтверждаться достоверными сведениями и доказательствами». О наличии оснований, предусмотренных статьей 97 УПК РФ в постановлении Нальчикского горсуда нет ни слова», - констатировал Мухтар Мишаев.

Адвокат также напомнил, что его подзащитный страдает сердечно-сосудистой недостаточностью. «Два месяца назад на судебном заседании Зубейру стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую помощь. В СИЗО у него неоднократно поднималось давление, ему вызывали «неотложку». На это заседание я представил суду медицинское заключение лечащего врача, где указан диагноз и рекомендация в дальнейшем наблюдении и лечении у кардиолога», - рассказал адвокат.

"Однако, суд не включил это обстоятельство в постановление... Правда, суд пообещал направить какое-то письмо в СИЗО, чтобы там оказывали Зубейру медицинскую помощь», - говорит Мишаев.

Брат Зубейра Байали Хамхоев сомневается, что в условиях СИЗО можно оказать квалифицированную медицинскую помощь. «Брату нужен кардиолог. В феврале его госпитализировали, потому что состояние здоровья было критическим. При выписке лечащий врач сказал, что он должен регулярно наблюдаться у кардиолога. Сейчас, когда у него довольно часто повышается давление, он принимает препараты, которые, как он говорит, помогают ему и которые мы ему передаем по его просьбе. Но это кардиолог должен делать назначение и выписывать те препараты, которые нужны именно в этот период времени», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Байали.

После того, как арестовали Зубейра, ухудшилось состояние здоровья родителей. «Их волнует состояние здоровья Зубейра. Родители об этом говорят мало, каждый эту беду переживает в своей душе, молясь Всевышнему и надеясь, что может быть суд изменит меру пресечения на домашний арест», - говорит Байали.

В апелляционной жалобе, поданной в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда КБР, адвокат Мухтар Мишаев просит отменить постановление Нальчикского горсуда от 18 июня в отношении Зубейра Хамхоева и изменить избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей следствия и СИЗХО в связи с заявлениями адвоката Мухтара Мишаева.

Массовые акции протеста в Ингушетии начались после подписания 26 сентября 2018 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым Соглашения о закреплении границ Чечни и Ингушетии. В конце марта 2019 года оппозиционеры возобновили акции протеста, сделав одним из основных требований отставку главы республики. Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

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