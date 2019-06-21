Суд по делу о каннибализме в Краснодаре отказался допросить жену обвиняемого

21 июня 2019, 21:18

Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев признался в убийстве и расчленении тела жертвы только после пыток, утверждает юрист Юлия Федотова. Суд отказал защите обвиняемого в допросе по видеосвязи его жены, которая признана виновной в подстрекательстве к убийству и отбывает наказание в колонии.

Как писал "Кавказский узел", Наталья и Дмитрий Бакшеевы были задержаны в Краснодаре в сентябре 2017 года по подозрению в убийстве женщины. При обыске в общежитии, где проживала семейная пара, были изъяты части расчлененного человеческого тела, однако Бакшеевы подозрения в каннибализме отвергли. 27 февраля Прикубанский районный суд Краснодара признал виновной Наталью Бакшееву в подстрекательстве к убийству и приговорил ее к 10 годам колонии. Свою вину она отрицала. 28 февраля Дмитрий Бакшеев был признан виновным. Он обвинен в убийстве и надругательстве над телом жертвы. Максимальная санкция по первой статье – 15 лет лишения свободы, по второй – 3 месяца ареста.

По данным следствия, Наталья и Дмитрий Бакшеевы 8 сентября 2017 года распивали спиртные напитки в компании 35-летней жительницы Краснодара. После возникшего между женщинами конфликта Бакшеева убедила мужа убить собутыльницу. Дмитрия Бакшеева удалось задержать после того, как рабочие в Краснодаре нашли его мобильный телефон. На сохранившихся в памяти телефона фотографиях мужчина позировал с частями расчлененного человеческого тела. В сентябре 2018 года у Дмитрия Бакшеева был диагностирован туберкулез, и его доставили в спецбольницу.

Прикубанский районный суд Краснодара сегодня во время рассмотрения уголовного дела в отношении Дмитрия Бакшеева исследовал материалы дела. Защита Бакшеева заявила 14 ходатайств, сообщила "Кавказскому узлу" юрист Юлия Федотова, которая вместе с адвокатом Кондратом Горишным представляют защиту Бакшеева.

Ранее суд не допустил к защите Бакшеева адвоката Алексея Аванесяна, поскольку он в этом деле представлял интересы одного из свидетелей. До 20 июня интересы обвиняемого представлял адвокат по назначению, которая, по словам Федотовой, не предпринимала никаких процессуальных действий для защиты Дмитрия Бакшеева.

"Защиту подсудимого Дмитрия Бакшеева приняли на себя адвокат Кондрат Горишний и к.ю.н. Юлия Федотова (защитник наряду с адвокатом). Суд предоставил возможность им ознакомиться с материалами дела, правда, выделив на 14 томов всего двое суток [...] уверен, что они обеспечат надежную защиту. Адвокат, участвовавший ранее по назначению, теперь обязана выйти из процесса", - написал Аванесян 19 июня на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что подал апелляционную жалобу на решение судьи об отводе его дела.

Суд сегодня рассмотрел 10 из заявленных ходатайство защиты, удовлетворив только одно из них – о ведении видеозаписи, сообщила Юлия Федотова. Поскольку судебный процесс закрытый, она отказалась рассказывать подробности заседания. При этом она сообщила, что суд отказался допросить по видеосвязи из колонии Наталью Бакшееву.

"Странная ситуация получается, ни его в ее деле не допрашивали, ни ее в его деле не допрашивали, хотя они проходят как соучастники", - рассказала Федотова.

Защитник утверждает, что "в уголовном деле нет доказательств причастности либо непричастности Дмитрия Бакшеева к убийству".

"Полно доказательств, что голова и рука находились у него в квартире, чего он не отрицает. Он говорит, что нашел пакет и принес домой, надругался над головой и рукой, над частями тела умершей, потом выбросил. И все доказательства в деле явно свидетельствуют о том, что эти части тела были у него в квартире. Но о том, что он вообще видел жертву, тем более убил ее и расчленил, таких доказательств нет", - заявила Федотова.

По ее словам, в деле есть процедурные нарушения. "Он вовремя не был ознакомлен с соответствующими документами, вовремя ему не была предоставлена возможность для экспертиз, чтобы поставить вопросы. Мы ходатайствовали, чтобы эти доказательства из дела были исключены как не допустимые", - сообщила она, добавив, что указанные ходатайства будут рассмотрены на следующем судебном заседании, 24 июня.

Также судья в ходе заседания отказался удовлетворить ходатайство защиты о том, чтобы Бакшеева во время судебного заседания выпустили из клетки, сообщила Федотова.

"Нам надо оказывать ему юридическую помощь, а это невозможно, так как он находится далеко. Я не могу к нему подходить, через решетку просовывать голову и с ним совещаться, это не очень удобно. Практика ЕСПЧ это рассматривает как пытку, я готова была сесть в клетку к нему, но судья на это не согласилась", - рассказала она.

2 октября 2017 года по делу о каннибализме в Краснодаре был задержан третий человек, лучший друг главного подозреваемого. Он был помещен под арест на 15 суток за административное нарушение, однако следователи подозревают его в соучастии в преступлении, сообщил адвокат мужчины Алексей Аванесян.

Юлия Федотова пояснила, что вступила в дело о каннибализме, поскольку такие убийства были сферой ее научных исследований во время написания кандидатской диссертации по юриспруденции.

Она подчеркнула, что судебная экспертиза признала Бакшеева вменяемым, но психиатрическая экспертиза в Институте Сербского не проводилось, хотя из-за нее расследование уголовного дела неоднократно продлевали.

"Необходимо выяснить, является ли он некрофилом. Если у него есть диагноз некрофилия, это плюс в копилку о том, что он не убивал, потому что некрофилы не убивают, они не садисты. Они не могут убить, им нужно найти труп и с ним что-то делать", - сообщила Федотова.

При этом она утверждает, что Бакшеев признался в убийстве женщины после пыток.

"Дело Димы показало, что нет ничего очевидного, легко осудить человека, когда видишь его фотографию с рукой во рту, со всеми этими ужасами, легко решить, что он и убил", - заявила Федотова. Она предположила, что реальный каннибал может до сих пор находиться на свободе.

Комментариями стороны обвинения "Кавказский узел" не располагает.

Напомним, после того, как стало известно о задержании предполагаемых каннибалов, жители Краснодара раскритиковали в соцсетях работу правоохранительных органов и вспомнили о примерно 30 возможных жертвах каннибала, которые могли иметь место в Краснодаре с 1999 года. Тем не менее в ходе проверки следствие не смогло доказать причастность четы Бакшеевых к этим убийствам.