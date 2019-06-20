Экологи на Кубани добились возврата земель в состав заказника

20 июня 2019, 13:48

Власти Кубани согласились вернуть незастроенные участки в черту Агрийского заказника, сообщила сегодня «Эковахта по Северному Кавказу». На территории заказника уже строится многоэтажный дом, однако суд приостановил стройку до проведения экологической экспертизы. Дольщики жилого комплекса намерены обратиться к властям для решения проблемы долгостроя.

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин потребовал скорректировать проект границ Агрийского заказника в Туапсинском районе, чтобы в его состав были возвращены ценные участки на побережье, не занятые уже существующей застройкой, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте «Экологической вахты по Северному Кавказу». Это решение было принято 19 июня.

Конфликт вокруг границ Агрийского заказника возник после того, как на территории природного памятника началась застройка. Минприроды Кубани предложило сократить территорию заказника с 1840 до 1379 гектаров, исключив из границ заказника «ценнейшие в природоохранном отношении участки на побережье Черного моря, на которых сосредоточены местообитания редких видов растений и животных, ценные горные субсредиземнопорские ландшафты, растет пицундская сосна, занесенная в Красную книгу, произрастает 213 видов сосудистых растений», утверждают активисты «Эковахты», ссылаясь на проект от 2 сентября 2014 года, подготовленный сотруниками научно-исследовательского института прикладной и экспериментальной экологии Кубанского аграрного университета, обследовавшими территорию заказника.

Проект сокращения границ Агрийского заповедника 5 апреля прошел общественные слушания, на котором присутствовало несколько десятков человек, в том числе местных жителей. Мнения участников слушаний разделились: часть согласилась, другие – выступили против урезания границ, говорилось в сообщении на сайте экологической организации 8 апреля. По данным активистов, в Агрийском заказнике проводится государственная экологическая экспертиза, а сотрудники «Эковахты» организовали собственную общественную экспертизу территории.

Минприроды Кубани предложило урезать территорию заказника, сославшись на то, что сокращаемая территория «утратила свою природоохранную значимость и перестала нуждаться в особой охране», со ссылкой на материалы ведомства, представленные на общественных слушаниях 5 апреля, сообщили 10 апреля «Кавказ Реалии».

В состав государственного природного заказника «Агрийский» входят четыре населенных пункта, два санатория, база отдыха, пансионат, а также природные объекты: мыс Агрия, водопад на реке Зайчина, два родника.

На территории заказника растут дубы, буки и грабовые насаждения, встречаются сосны, а также сосна пицундская, тис ягодный и иглица, говорилось на сайте управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края 15 марта 2014 года.

Суд остановил стройку дома на территории заповедника

Часть территории Агрийского заказника уже начала застраиваться. Так, ранее Арбитражный суд запретил строительные работы в жилом комплексе «Море парк» в поселке Ольгинка Туапсинского района до положительного заключения государственной экологической экспертизы проекта. В решении суд сослался на то, что возведение 16-этажного дома идет в Агрийском заказнике, проинформировал 7 декабря 2018 года «Коммерсант». По данным издания, апелляционный суд подтвердил это решение.

Застройщик жилого комплекса заявил, что при выдаче разрешений на строительство дома, власти не сообщили о границах заказника. «При подготовке проекта мы обращались к (районным властям), сведений о том, что участок под застройку находится в границах заказника, там не оказалось», - процитировало директора стройкомпании Максима Ясенецкого издание.

По его словам, у строительной организации имеется полный пакет документов для законного возведения дома. «Мы строимся с разрешением, соответственно с полным пакетом документов. У нас есть письма, где сказано, что (на территории стройки) нет (особо охраняемых зон)», - привело 11 декабря 2018 года слова Ясенецого «МБХ-медиа».

На сайте ЖК «Море парк» говорится, что сдача дома планируется в четвертом квартале 2020 года, а сам жилой комплекс расположен вблизи Агрийского заповедника. На сайте размещается онлайн камера стройки, однако на 13.25 мск сегодня она не загрузилась. На последнем кадре от 17 июня от 10.36 мск видно, что на стройке никаких работ не происходит.

Заказник - разновидность особо охраняемых территорий России, предусматривающая широкие пределы регламентации хозяйственного и иного использования территории - от полного запрета хозяйственной деятельности до охраны лишь отдельных компонентов природной среды, а также собственности земель (без изъятия у собственника или с изъятием) и подчинения (от регионального всех уровней до федерального), говорится на сайте информационно-справочной системы "ООПТ России".

Дольщики ЖК «Море парк» намерены обратиться к властям

В свою очередь, дольщики ЖК «Море парк» возмущены приостановкой строительства и заявили, что обратятся к властям и в прокуратуру. «Стройка стоит на месте. Интересно, есть ли еще люди, кто верит, что стройку доведут до логического завершения?» - задался вопросом Алексей Алексеев 31 мая на странице «Дольщики ЖК Море Парк» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дольщики, перестаньте отмалчиваться и ждать. Поймите, что проблема со стройкой есть, что нужно действовать, искать контакты рабочей группы по проблемным стройкам в Туапсе, в которую должны входить представители прокуратуры, администрации и прочие. Надо требовать от Администрации города, выдавшей разрешение на строительство разработки "дорожной" карты с решением долгостроя», - написал 3 июня Валерий Логашев.

«Согласен. Давайте направим обращение в администрацию Туапсе», - ответил ему Игорь Арбузов 15 июня.

На сайтах администрации Туапсинского район, а также Минприроды Краснодарского края на 13.25 мск сегодня нет информации по поводу рассмотрения вопроса о границах Агрийского заказника. На сайтах 15-я Арбитражного апелляционного суда, а также ЖК «Море парк» нет данных о решении суд о приостановке стройки, по состоянию на 13.25 мск сегодня.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 марта участники собрания Независимого общественного совета Минераловодского городского округа выступили против корректировки границ государственного природного заказника краевого значения «Бештаугорский». По их мнению, изъятие участка площадью 203 гектара нарушит целостность заказника.