20 июня 2019, 01:05

Два активиста обвинены в хулиганстве после суда по делу Кочаряна

Заседание суда по делу о мере пресечения второму президенту Армении Роберту Кочаряну вновь отложено. Сторонник и противник Кочаряна, задержанные у здания суда, освобождены после составления административных протоколов.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая суд освободил из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на освобождение Кочаряна призвал блокировать здания судов, его сторонники откликнулись на этот призыв. 20 мая суд в Ереване принял решение приостановить дело Роберта Кочаряна и направить его в Конституционный суд. 23 мая Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение бывшего президента. Днем 19 июня у здания суда одновременно проходили акции сторонников и противников Кочаряна, полиция задержала двоих человек. Один из задержанных выступал в поддержку бывшего президента, другой - против него.

Роберту Кочаряну и другим высокопоставленным чиновникам были предъявлены обвинения по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. В ходе столкновений силовиков с протестующими, несогласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна, погибли десять человек. Роберт Кочарян, занимавший на тот момент пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Также бывший президент обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов.

Апелляционная инстанция 19 июня вновь отложила слушание по жалобе Генпрокуратуры на решение об изменении меры пресечения Роберта Кочаряна. Судья обосновал перенос загруженностью суда. Сам бывший президент на заседании суда не присутствовал, передал корреспондент «Кавказского узла».

Как пояснил один из адвокатов Кочаряна Оганес Худоян, второй президент Армении считает нецелесообразным свое присутствие на слушании. Защита Кочаряна ходатайствовала об отводе суда под предлогом того, что судья не способен контролировать ситуацию в зале заседаний.

«Накануне (18 июня) в зале суда была напряженная атмосфера из-за позиции судьи, который своевольно и безосновательно перебивал адвокатов, не позволяя им высказать возражения», - объяснил позицию защиты Худоян.

Генпрокурор Артур Давтян выступил против отвода судьи, обвинив защиту «в искусственном затягивании разбирательства». После возвращения из совещательной комнаты судья Армен Даниелян отклонил ходатайство защиты Кочаряна.

Следующее слушание состоится 20 июня в 14.00 по местному времени (13.00 мск).

Двое активистов, задержанные 19 июня перед зданием суда два участника акции протеста подозреваются в хулиганстве, сообщил сотрудник пресс-службы Полиции Армении Зарзанд Габриелян корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Габриеляна, оба задержанных отпущены из полицейского участка после составления протокола, по их делам начато разбирательство. Троих активистов, задержанных днем ранее, 18 июня, также отпустили после составления протокола об административном правонарушении.

«Все трое были доставлены в полицейский участок за неподчинение законному требованию сотрудника полиции», - пояснил он.

Сотрудник полиции обязан выслать обвиняемым в административном правонарушении соответствующее извещение в течение трех дней после возбуждения дела, пояснила «Кавказскому узлу» член Палаты адвокатов Армении, адвокат по уголовным и гражданским делам Назели Варданян.

По ее словам, в течение месяца полицией должно быть принято решение о прекращении производства, либо дело должно быть передано в суд. «Еще семь дней предусмотрено на извещение о решении полиции», - отметила она.

На "Кавказском узле" опубликована биография Роберта Кочаряна. Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященную событиям 1-2 марта в Ереване.  

Примечание:

"Суд по делу Роберта Кочаряна прошел на фоне столкновения активистов", "Полицейский задержан в Армении по подозрению в убийстве манифестанта", "Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение Роберта Кочаряна".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 июня 2019, 23:59

19 июня 2019, 23:45

  • Приговор по делу Макитова возмутил пользователей сети

    Приговор бывшему сотруднику ФСБ России Павлу Стерлягову по делу об убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова вызвал бурное обсуждение в Instagram. Пользователи сети сочли слишком мягким наказание в виде девяти лет колонии с учетом возможного условно-досрочного освобождения.

19 июня 2019, 23:08

  • "Неделя ЛГБТ" в Тбилиси началась с акции ее противников

    Противники анонсированного ЛГБТ-активистами "Марша достоинства" в Тбилиси провели предупредительную акцию у офиса организаторов шествия, заявив, что "не допустят гей-парада". Власти дистанцировались от конфликта вокруг марша ЛГБТ-активистов, но полиция обязана обеспечить безопасность всем его участникам, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

19 июня 2019, 22:05

19 июня 2019, 21:47

Темы дня

События дня

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Документы

Все документы

Архив новостей
Новости

Все новости

Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи