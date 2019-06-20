Два активиста обвинены в хулиганстве после суда по делу Кочаряна

20 июня 2019, 01:05

Заседание суда по делу о мере пресечения второму президенту Армении Роберту Кочаряну вновь отложено. Сторонник и противник Кочаряна, задержанные у здания суда, освобождены после составления административных протоколов.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая суд освободил из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на освобождение Кочаряна призвал блокировать здания судов, его сторонники откликнулись на этот призыв. 20 мая суд в Ереване принял решение приостановить дело Роберта Кочаряна и направить его в Конституционный суд. 23 мая Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение бывшего президента. Днем 19 июня у здания суда одновременно проходили акции сторонников и противников Кочаряна, полиция задержала двоих человек. Один из задержанных выступал в поддержку бывшего президента, другой - против него.

Роберту Кочаряну и другим высокопоставленным чиновникам были предъявлены обвинения по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. В ходе столкновений силовиков с протестующими, несогласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна, погибли десять человек. Роберт Кочарян, занимавший на тот момент пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Также бывший президент обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов.

Апелляционная инстанция 19 июня вновь отложила слушание по жалобе Генпрокуратуры на решение об изменении меры пресечения Роберта Кочаряна. Судья обосновал перенос загруженностью суда. Сам бывший президент на заседании суда не присутствовал, передал корреспондент «Кавказского узла».

Как пояснил один из адвокатов Кочаряна Оганес Худоян, второй президент Армении считает нецелесообразным свое присутствие на слушании. Защита Кочаряна ходатайствовала об отводе суда под предлогом того, что судья не способен контролировать ситуацию в зале заседаний.

«Накануне (18 июня) в зале суда была напряженная атмосфера из-за позиции судьи, который своевольно и безосновательно перебивал адвокатов, не позволяя им высказать возражения», - объяснил позицию защиты Худоян.

Генпрокурор Артур Давтян выступил против отвода судьи, обвинив защиту «в искусственном затягивании разбирательства». После возвращения из совещательной комнаты судья Армен Даниелян отклонил ходатайство защиты Кочаряна.

Следующее слушание состоится 20 июня в 14.00 по местному времени (13.00 мск).

Двое активистов, задержанные 19 июня перед зданием суда два участника акции протеста подозреваются в хулиганстве, сообщил сотрудник пресс-службы Полиции Армении Зарзанд Габриелян корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Габриеляна, оба задержанных отпущены из полицейского участка после составления протокола, по их делам начато разбирательство. Троих активистов, задержанных днем ранее, 18 июня, также отпустили после составления протокола об административном правонарушении.

«Все трое были доставлены в полицейский участок за неподчинение законному требованию сотрудника полиции», - пояснил он.

Сотрудник полиции обязан выслать обвиняемым в административном правонарушении соответствующее извещение в течение трех дней после возбуждения дела, пояснила «Кавказскому узлу» член Палаты адвокатов Армении, адвокат по уголовным и гражданским делам Назели Варданян.

По ее словам, в течение месяца полицией должно быть принято решение о прекращении производства, либо дело должно быть передано в суд. «Еще семь дней предусмотрено на извещение о решении полиции», - отметила она.

На "Кавказском узле" опубликована биография Роберта Кочаряна. Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященную событиям 1-2 марта в Ереване.