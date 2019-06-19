19 июня 2019, 04:50

ЛГБТ-активист из Новочеркасска рассказал о нападении и угрозах силовиков

Новочеркасский ЛГБТ-активист Федор Лаптев заявил о нападении и угрозах расправой. По словам активиста, на него напал силовик, знакомый ему по задержаниям в 2017 году.

Новочеркасский ЛГБТ-активист Федор Лаптев был избит 14 июня. Как рассказал сам Лаптев, он подвергся нападению по пути на продуктовый рынок: возле железной дороги неизвестный мужчина подбежал к нему, резко ударил кулаком в затылок, а затем нанес еще один удар в голову, сообщил молодой человек 18 июня корреспонденту «Кавказского узла».

По словам активиста, он пытался звать полицию, а нападавший произнес фразу "она уже тут". После этого мужчина скрылся. Лаптев обратился в больницу на следующий день после нападения, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и подозрение на перелом костей свода черепа (соответствующая справка имеется в распоряжении «Кавказского узла»). От госпитализации молодой человек отказался - из больницы он отправился в полицию, где написал заявление о нападении.

Заявление Федора Лаптева принято и находится на рассмотрении, сообщили «Кавказскому узлу» в управлении МВД по Ростовской области.

Активист узнал в нападавшем силовика

По словам активиста, спустя четыре дня после нападения он чувствует себя лучше. «Сейчас я уехал из Новочеркасска. Мне дома опасно находиться. После нападения я понял, что мне нужно бежать. И чем быстрее, тем лучше», - заявил Лаптев.

Он утверждает, что нападению предшествовала слежка. За две недели до нападения активист встретил у магазина своего бывшего участкового, и тот поинтересовался, как давно Лаптев вернулся в Новочеркасск - активист на протяжении 2018 года жил в другом городе. Свой отъезд он объясняет тем, что в 2017 году сотрудники одной из силовых структур угрожали ему.

«В 2017 году я был волонтером штаба Навального в Ростовской области. Меня схватили [...] и потребовали, чтобы я дал показания на координатора штаба: мол, она меня заставляла выходить на пикеты, принимать участие в несанкционированных акциях, митингах. Меня запугали, избили, но отпустили. Затем я уехал из Ростовской области на год», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

В ноябре 2017 года Федор Лаптев рассказал о своем отъезде из Новочеркасска после угроз силовиков возбудить в отношении него уголовное дело. Активисту, в частности, угрожали ответственностью за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений из-за администрирования сообщества в соцсети на ЛТБТ-тематику. Летом 2017 года Лаптев заявлял о нападении.

Федор Лаптев подавал заявление в прокуратуру, однако оттуда «пришла отписка»: по словам активиста, никаких противоправных действий в отношении него проверка не выявила.

Спустя неделю после встречи с бывшим участковым активист заметил за собой слежку. В один из дней подозрительный мужчина преследовал его от дома, а в другие дни караулил у подъезда в машине, утверждает Лаптев. В своем преследователе Федор Лаптев узнал силовика, который в 2017 году участвовал в его задержании и избиении.

Во вторник, 18 июня, Лаптеву звонили сотрудники полиции. «Я сообщил, что Новочеркасск я покинул, но предложил созвониться по видеосвязи. Мне ответили: «угу» и сказали, что надо взять подробное описание [инцидента]. Но я уже описывал ситуацию в отделе полиции, на что мне поступали ответы: «это лишь ваши предположения». То есть в протоколе даже нет имен тех [силовиков]», - рассказал Лаптев.

За три дня до нападения Лаптев получил от своего преследователя открытую угрозу. Это произошло вечером 11 июня, когда активист вышел вынести мусор и прошел мимо автомобиля, где сидел знакомый ему силовик. «Он мне в спину задал вопрос: "Почему ты еще жив?"» - приводит слова молодого человека "Медиазона".

Лаптев хочет покинуть Россию

После нападения активист обратился в одну из шведских правозащитных организаций, рассчитывая на помощь с отъездом из России. Рассмотрение анкеты занимает 15 дней, ответ пока не приходил заявил Лаптев.

Обращаться в "Российскую ЛГБТ-сеть", которая оказывает поддержку ЛГБТ-активистам, Лаптев не желает: по словам активиста, организация предоставила ему денежную помощь в 20 тысяч рублей, а затем попросила вернуть деньги. Лаптев утверждает, что у него «нет возможности» вернуть деньги.

«В ЛГБТ-сети посчитали, что доказательств, что меня преследуют, недостаточно», - сообщил он.

ЛГБТ-активисты утратили доверие к Лаптеву

Ростовское отделение "Российской ЛГБТ-сети" прекратило сотрудничество с Федором Лаптевым, поскольку он не вернул ряду активистов взятые в долг деньги, сообщила представитель организации Светлана Захарова «Кавказском узлу». По словам Захаровой, активисты начали жаловаться на Лаптева в мае 2018 года во внутрикорпоративных сообщениях сети.

«Я лично беседовала с несколькими пострадавшими. Это активистское сообщество, здесь привыкли верить на слово, поддерживать друг друга. На моем опыте это первый раз [когда в ЛГБТ-сообществе репутация активист ставится под сомнения из-за денег]», - сказала она.

Участница ростовского ЛГБТ-сообщества Мария Семенова (имя изменено) утверждает, что некоторое время в 2015 году делила с Лаптевым жилье в Краснодаре. По словам девушки, Лаптев активно знакомился с молодыми людьми, рассказывал о своей болезни, одалживал деньги и не возвращал их. «В основном, это были краснодарские ЛГБТ-активисты, он влился [в сообщество]. Но он лишь приходил на встречи, в митингах не участвовал», - сказала Семенова корреспонденту «Кавказского узла».

В 2017 году Лаптев переехал в Ростов-на-Дону и начал работать в местном отделении штаба Навального, участвовал в пикетах. По словам Семеновой, многие активисты одалживали деньги Лаптеву и не брали с него расписок. «Я знаю о пяти людях, которым долг так возвращен и не был», - добавила она.

Глава "Российской ЛГБТ-сети" Игорь Кочетков подтвердил, что у активистов возникли претензии к Лаптеву из-за невозврата долгов. По информации Кочеткова, об этом заявили порядка десяти человек.

«Мы провели свое расследование: он неоднократно брал деньги в долг под предлогом, что его преследуют, но никаких подтверждений этого мы не получили. Было принято решение помощь прекратить. Что касается последнего нападения, то встает вопрос, кто напал и за что, но эту информацию я не могу прокомментировать - у меня нет данных», - рассказал «Кавказскому узлу» Кочетков.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Лапунов назвал узником чеченской тюрьмы для геев пропавшего волгоградца", "Ростовский сторонник Навального объявил сбор средств для оплаты штрафа", "Нападение на Эскерханова произошло на фоне гомофобии чеченской диаспоры".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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