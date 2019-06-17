17 июня 2019, 20:40

Следком отреагировал на сообщения о загрязнении реки в Кабардино-Балкарии

Доследственная проверка начата после сообщений о загрязнении реки канализационными стоками исправительной колонии, расположенной в селе Каменка Чегемского района Кабардино-Балкарии, сообщил Следком. 

Как писал "Кавказский узел", 16 июня пользователь Instagram Хасан Элекуев опубликовал видео, на котором видно, как сточные воды вытекают из канализационного люка. По его словам, нечистоты текут из исправительной колонии №3 и попадают в реку между селами Каменка и Яникой. Пользователи соцсети заявили, что эта проблема существует давно и раскритиковали бездействие местных властей. 

Проведение доследственной проверки инициировано после публикации в СМИ сообщений "о загрязнении реки в селении Каменка сточными водами из расположенных неподалеку исправительных учреждений", сообщил сегодня сайт Следственного управления СК по Кабардино-Балкарии. 

Ход проверки взят под личный контроль руководства республиканского управления Следкома, уточнило ведомство. О сроках ее проведения не сообщается.

По состоянию на 20.40 мск на сайте УФСИН по Кабардино-Балкарии, а также на сайте и странице администрации Чегемского района в Instagram нет комментариев относительно загрязнении реки канализационными стоками ИК-3 в Каменке. 

Напомним, в начале апреля власти заявили, что источником загрязнения реки Баксан является канал очистных сооружений, который находится на балансе городского округа. Объяснение чиновников было дано после публикации очередного видео с речным потоком фиолетового цвета и вызвало критику пользователей Instagram.

Примечание:

"Жители кабардино-балкарских сел пожаловались на грязную воду из-под крана", "Жители разных районов Кабардино-Балкарии напомнили властям об отсутствии воды", "Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие воды".

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