Силовики дежурят у дорожных указателей на границе Дагестана и Чечни

14 июня 2019, 21:40

Чеченские указатели на границе с Тарумовским районом Дагестана находятся под присмотром вооруженных силовиков, а чеченская полиция интересуется останавливающимися в этом месте людьми. У жителей Тарумовского района не было территориальных споров с Чечней, рассказали местные сельчане.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео сноса дорожного знака с надписью: "Шелковской район", установленного на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра 11 июня прошла стихийная акция протеста, а 12 июня дагестанские активисты установили напротив чеченского указателя близ Кизляра собственный знак - "Республика Дагестан, Кизлярский район". Также 12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана.

Дорожные знаки на границе Тарумовского района Дагестана и Шелковского района Чечни сбил водитель бетономешалки КамАЗ, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, высказав угрозы в адрес водителя. "Или ты приедешь сюда и попытаешься еще раз убрать знак, или ты в своем миксере, крутясь в его барабане, уедешь к себе домой", - заявил Даудов. Кадыров, комментируя инцидент со знаками, назвал водителя КамАза "подонком", пишет 13 июня "Чечня.Сегодня".

Дорожные указатели с обозначением Шелковского района Чечни, сбитые водителем бетономешалки 11 июня, расположены на республиканской дороге, ведущей от федеральной трассы к райцентру Ногайского района, селению Терекли-Мектеб. Эта трасса проходит по территории обеих республик: она идет через Тарумовский район Дагестана, а примерно в восьми километрах от села Александро-Невское Тарумовского района пересекает территорию Чечни.

Рядом с селениями Калиновка и Новодмитриевка Тарумовского района линия границы Дагестана образует относительно трассы угол. Таким образом, между границей и дорогой располагается небольшой участок Шелковского района Чечни треугольной формы. Участок дороги протяженностью около девяти километров проложен по чеченской территории, а затем трасса снова пересекает границу Дагестана в районе селения Имунное, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«В 1990-х годах на этой дороге стоял блокпост с чеченскими силовиками. Чтобы по ближайшей дороге попасть в Ногайский район, жителям приходилось проезжать через пост. После завершения военных действий в Чечне, в начале 2000-х годов, пост с этого места убрали и люди свободно проезжали», - рассказал глава селения Александро-Невское Алишер Менглимурзаев корреспонденту «Кавказского узла».

Земли, расположенные между дорогой и дагестанской границей активно обрабатываются чеченским агрохолдингом. «Они используют эти земли – сеют, пашут. Там расположены рисовые и зерновые поля», - пояснил он.

По словам Менглимурзаева, споров относительно принадлежности этих территорий у чеченцев и дагестанцев никогда не было.

«Никто никогда не претендовал на эти земли. Все прекрасно знают, что это чеченские земли», - подтвердил житель селения Александро-Невское. У местных жителей сложились добрососедские отношения с чеченцами, которые работают на этой земле, отметил он.

«Мы никогда друг друга не притесняли, наоборот, была даже взаимовыручка. У работяг одна проблема – забота о своем хозяйстве, а весь этот шум делают политики. Людям главное дать возможность трудиться, чтобы земля работала», - добавил местный житель.

Другой местный житель отметил, что в сезон сенокоса сельчанам «некогда заниматься политикой». «Работы как таковой в селе нет, мы живем за счет сельского хозяйства, скота. Если сейчас вовремя не заготовить сено, то зимой нечем будет кормить скот. Главное сейчас - достать пресс для сена», - сказал сельчанин.

Причиной сноса дорожных указателей мужчина считает отсутствие разъяснительной работы, которую обязаны были проводить власти. «Нужно было объяснить, что это чеченская территория и знаки установлены на их землях. Те, кто не знает обстановку, думает, что чеченцы просто захватили территорию и установили знаки. Возможно, так думал и водитель грузовика, и поэтому протаранил их. Но сейчас все спокойно, и каких-либо серьезных последствий, я думаю, после этого инцидента не будет», - заключил местный житель.

Новый дорожный знак, поставленный взамен снесенного, держится на трех стойках, а его основание крепко залито бетоном. Рядом с основанием знака сегодня днем еще оставалась горка песка. На противоположной стороне дороги стоял военный «Урал» с вооруженными силовиками, сообщил побывавший на месте инцидента корреспондент "Кавказского узла".

На вопрос, охраняют ли они указатель, силовики отвечать не стали, однако и не опровергли это предположение. Спустя несколько минут возле указателя появились сотрудники Шелковского райотдела МВД: полицейские интересовались целью приезда корреспондента "Кавказского узла" на это место, а затем доложили руководству о присутствии журналиста возле дорожного знака. По словам чеченских силовиков, журналисты должны уведомлять местные власти о приезде на территорию республики.

Дагестанские активисты заявляли в середине апреля, что чеченскую кадастровую прописку приобрели девять крупных и несколько мелких участков спорных территорий общей площадью более 200 гектаров. Ранее дагестанская общественная комиссия выделяла восемь крупных приграничных спорных территорий: участок площадью 1900 гектаров в верховье реки Чагири в Цумадинском районе Дагестана, участок в районе села Ансалта Ботлихского района, участок севернее озера Кезеной-Ам площадью 1200 гектаров, территорию вдоль Андийского хребта примерной площадью 700 гектаров, участок размером 164 гектара в Гумбетовском районе, обозначенный на карте как "колхоз им. Тельмана", участок площадью примерно 74 гектара, примыкающий к Кизляру, часть горы Амир-корт, прилегающая вплотную к застройкам чеченских населённых пунктов, и участок, используемый пастухами села Мехельта Гумбетовского района.

Глава администрации села Новодмитриевка Тойманбет Арсланбеков также утверждает, что территориальных споров между Чечней и Дагестаном на этом участке никогда не существовало и местные жители не высказывали никакого недовольства после появления дорожных знаков.

По словам Арсланбекова, в их селе уже побывали члены чеченской комиссии по демаркации границы. «У нас граница с Чечней проходит примерно 2,5 километра. К нам приезжали члены комиссии Чечни, и на месте мы сверили имеющиеся координаты. Раньше это были земли колхоза, мы предоставили документы с координатами, они посмотрели и согласились с нашими данными. Никаких вопросов больше не осталось», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла"

В администрации Тарумовского района ситуацию на приграничных территориях комментировать отказались. Вопрос с приграничными землями решается на уровне руководителей обеих республик, в ближайшее время должен быть завершен процесс согласования границы, отметил сотрудник администрации.

Новости, касающиеся границ Чечни и соседних регионов, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".