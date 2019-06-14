Участок дороги в Тушетию открыт для машин с высокой проходимостью

14 июня 2019, 16:03

Проезд по участку трассы, ведущей в высокогорный район Грузии, открыт после расчистки дороги от последствий оползня, сообщили сегодня власти страны. Движение разрешено только для транспорта с высокой проходимостью.

Как писал "Кавказский узел", после обильных осадков и схода оползня сегодня было запрещено движение машин на участке единственной трассы, ведущей в высокогорный район Грузии.

Проезд по участку трассы Пшавели – Абано - Омало в направлении высокогорного региона Грузии Тушетии частично восстановлен. После расчистки дороги на 9-72 километре трассы могут передвигаться только машины с высокой проходимостью, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии (перевод «Кавказского узла»).

Движение для другого транспорта на указанном участке дороги запрещено. На остальных участках автомагистрали движение свободно, информирует сегодня «Новости Грузии».

Тушетская дорога протяженностью 72 километра связывает высокогорное село Омало с Пшавели в Телавском районе Кахетии и считается одной из самых опасных дорог в Грузии. Зимой она закрывается из-за снега.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Ахметского района, городе Ахмета, будет переменная облачность, температура воздуха достигнет +26 градусов, ветер будет дуть со скорость до четырех метров в секунду. В ночь на 15 июня температура воздуха снизится до +17, будет без осадков, ветер четыре метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.