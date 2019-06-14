Участок дороги в Тушетию закрыт после схода оползня

14 июня 2019, 12:23

После обильных осадков и схода оползня запрещено движение машин на участке единственной трассы, ведущей в высокогорный район Грузии, сообщили сегодня власти страны.

Как писал "Кавказский узел", тушетская дорога протяженностью 72 километра связывает высокогорное село Омало с Пшавели в Телавском районе Кахетии и считается одной из самых опасных дорог в Грузии. Зимой она закрывается из-за снега.

Затоплен 56-й километр дороги Пшавели-Абано-Омало, на этом участке трассы движение всех видов транспорта запрещено, со ссылкой на департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии сообщает сегодня «Sputnik Грузия». На других участках дороги движение свободно. На месте инцидента мобилизована техника и в интенсивном режиме ведутся работы по восстановлению дороги, отмечает издание.

Проезд по трассе ограничен после обильных осадков в регионе Кахети, что привело к разливу реки Алазани и обвалу скалистых масс. Закрытая проезжая часть дороги полностью размыта, сообщают сегодня «Новости Грузии».

Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 июня движение на участке трассы в районе Тушетии на северо-востоке Грузии было ограничено после поднявшегося в результате таяния снега в горах уровня воды в реке.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Ахметского района, городе Ахмета, будет переменная облачность, температура воздуха достигнет +26 градусов, ветер будет дуть со скорость до четырех метров в секунду. В ночь на 15 июня температура воздуха снизится до +17, будет без осадков, ветер четыре метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.