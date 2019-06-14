Дорога в Тушетию. Грузия. Скриншот видео giorgi gigauri https://www.youtube.com/watch?v=tw7u0kqTXQ8

14 июня 2019, 12:23

Участок дороги в Тушетию закрыт после схода оползня

После обильных осадков и схода оползня запрещено движение машин на участке единственной трассы, ведущей в высокогорный район Грузии, сообщили сегодня власти страны.

Как писал "Кавказский узел", тушетская дорога протяженностью 72 километра связывает высокогорное село Омало с Пшавели в Телавском районе Кахетии и считается одной из самых опасных дорог в Грузии. Зимой она закрывается из-за снега. 

Затоплен 56-й километр дороги Пшавели-Абано-Омало, на этом участке трассы движение всех видов транспорта запрещено, со ссылкой на департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии сообщает сегодня «Sputnik Грузия». На других участках дороги движение свободно. На месте инцидента мобилизована техника и в интенсивном режиме ведутся работы по восстановлению дороги, отмечает издание.

Проезд по трассе ограничен после обильных осадков в регионе Кахети, что привело к разливу реки Алазани и обвалу скалистых масс. Закрытая проезжая часть дороги полностью размыта, сообщают сегодня «Новости Грузии».

Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 июня движение на участке трассы в районе Тушетии на северо-востоке Грузии было ограничено после поднявшегося в результате таяния снега в горах уровня воды в реке.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Ахметского района, городе Ахмета, будет переменная облачность, температура воздуха достигнет +26 градусов, ветер будет дуть со скорость до четырех метров в секунду. В ночь на 15 июня  температура воздуха снизится до +17, будет  без осадков, ветер четыре метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Дорога в Тушетию закрыта из-за непогоды", "Движение на дороге Цкнети - Ахалдаба восстановлено после схода оползня", "Ливень затопил дворы и подъезды жилых домов в Тбилиси".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 июня 2019, 12:53

14 июня 2019, 12:20

14 июня 2019, 11:47

  • Защита обжаловала арест Музраева

    Защита попросила суд освободить из-под стражи бывшего главу волгоградского управления СКР Михаила Музраева, сообщил сегодня его адвокат.

14 июня 2019, 11:18

  • "Ведомости": министр Патрушев назначен куратором Адыгеи

    Российским министрам поручено курировать регионы с низкими экономическими показателями. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев займется выбором наиболее важных для Адыгеи проектов и контролем их выполнения, сообщила сегодня газета "Ведомости".

14 июня 2019, 10:35

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Новости

Все новости