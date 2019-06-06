Состояние Манвела Григоряна резко ухудшилось

06 июня 2019, 12:12

Бывший депутат Народного собрания Армении, генерал Манвел Григорян переведен в гражданскую больницу, сообщила сегодня пресс-секретарь Уголовно-исполнительного управления. Состояние Григоряна тяжелое, он находится в реанимации, отметил сотрудник медцентра.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта суд на два месяца продлил арест Манвела Григоряна, обвиняемого в незаконном обороте оружия и хищении армейского продовольствия. 2 мая в Ереване состоялось первое судебное заседание по его делу, суд отказался удовлетворить ходатайства защиты об освобождении генерала Манвела Григоряна под залог. 4 июня стало известно, что Манвел Григорян был переведен из гражданской больницы в больницу для осужденных.

Руководитель Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года по делу о незаконном обороте оружия и крупном хищении. При обыске в его доме силовики нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о том, что Манвел Григорян присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь.

Сегодня ночью для Манвела Григоряна вызвали бригаду скорой помощи, заявила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Уголовно-исполнительного управления Нона Навикян. "Появилась необходимость перевести Григоряна из больницы для осужденных в гражданскую больницу. Сейчас Манвел Григорян находится в Ереванском медцентре "Св. Григория Лусаворича". Переведут его вновь в больницу для осужденных после обследования или нет, пока неизвестно", - отметила она.

Манвел Григорян ночью был доставлен в медцентре "Св. Григория Лусаворича", рассказал представитель больницы. "Состояние здоровья Манвела Григоряна врачи скорой помощи оценили как крайне тяжелое, поэтому привезли его в наш медцентр. Сейчас Григорян находится в реанимации", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" дежурный врач медцентра.

Манвел Григорян отказался от лечения в больнице для осужденных несмотря на повышенное давление и высокий уровень сахара в крови, так как его перевели туда "против его воли", заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Мкртчян.

"Обычно адвокаты помогают обвиняемому реализовать право на защиту. В случае с Манвелом Григоряном мы уже год боремся против его физического уничтожения", - подчеркнул Мкртчян.

Напомним, 14 февраля Манвелу Григоряну были предъявлены новые обвинения. Помимо незаконного хранения оружия и боеприпасов, бывшему депутату вменяется неуплата налогов на сумму около 1,23 миллиарда драмов (свыше 2,5 миллиона долларов США), растрата порядка 1,22 миллиарда драмов (свыше 2,5 миллиона долларов США) государственных средств, а также присвоение имущества и недвижимости на сумму 138 миллионов драмов (более 282 тысяч долларов США). Защита Григоряна назвала обвинения необоснованными.