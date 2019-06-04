Манвел Григорян переведен из СИЗО в больницу для осужденных

04 июня 2019, 00:54

Перевод бывшего депутата Народного собрания Армении, генерала Манвела Григоряна из гражданской больницы в камеру СИЗО, а потом в больницу для осужденных сравним с пытками, заявил адвокат Арсен Мкртчян. На обнародованных в сети кадрах видно, что Григорян сидит в инвалидной коляске.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта суд на два месяца продлил арест Манвела Григоряна, обвиняемого в незаконном обороте оружия и хищении армейского продовольствия. 2 мая в Ереване состоялось первое судебное заседание по его делу, суд отказался удовлетворить ходатайства защиты об освобождении генерала Манвела Григоряна под залог и проведении выездного заседания в больнице, где находится обвиняемый. 13 мая судья запретил видео- и фотосъемку на процессе по делу Манвела Григоряна из-за ухудшения состояния его здоровья.

Руководитель Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года по делу о незаконном обороте оружия и крупном хищении. При обыске в его доме силовики нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о том, что Манвел Григорян присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь.

Вечером 3 июня Манвел Григорян был переведен из медцентра "Наири" в камеру уголовно-исполнительного учреждения "Ереван-Кентрон", сообщил "Кавказскому узлу" его адвокат Арсен Мкртчян.

Сам Григорян официально отказался от перевода из-за неудовлетворительного состояния здоровья, отметил адвокат.

По словам Мкртчяна, изначально предполагалось, что Григоряна переведут из гражданской больницы в больницу для заключенных, где он сможет продолжить лечение, "но выяснилось, что его переводят в тюремную камеру".

Сайт 24news.am опубликовал 3 июня на своем канале в Youtube кадры, на которых видно, как Манвела Григоряна вывозят из больницы на коляске.

В УИУ "Ереван-Кентрон" отказались принимать Григоряна, "поскольку в эпикризе медцентра "Наири" написано, что он нуждается в стационарном лечении", заявил адвокат Арсен Мкртчян. Григоряна было предложено перевести в Центральную больницу для осужденных.

"Нарушены все права и свободы. В данном случае нашему подзащитному не оказывается надлежащая медицинская помощь, таким образом, он подвергается пыткам и жестокому обращению. Всем известно, что в больнице для осужденных нет соответствующих условий, и я усматриваю в этом умысел причинить еще больше страданий и болей человеку, вина которого в судебном порядке, уже сейчас можно сказать, не будет доказана", - сказал Мкртчян "Кавказскому узлу".

Он добавил, что защитников Григоряна не впустили в больнице для осужденных, в связи с чем они обратились в полицию с заявлением о воспрепятствовании деятельности адвоката.

Заседания по делу Манвела Григоряна в Суде общей юрисдикции Еревана будут проходить по вторникам, сообщил "Sputnik-Армения".

На сайте Специальной следственной службы Армении, по состоянию на 00.35 мск, нет комментариев по поводу перевода Григоряна из гражданской больницы.

Напомним, 14 февраля Манвелу Григоряну были предъявлены новые обвинения. Помимо незаконного хранения оружия и боеприпасов, бывшему депутату вменяется неуплата налогов на сумму около 1,23 миллиарда драмов (свыше 2,5 миллиона долларов США), растрата порядка 1,22 миллиарда драмов (свыше 2,5 миллиона долларов США) государственных средств, а также присвоение имущества и недвижимости на сумму 138 миллионов драмов (более 282 тысяч долларов США). Защита Григоряна назвала необоснованными новые обвинения.