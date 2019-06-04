Скриншот публикации Хабиба Нурмагомедова о бое с Дастином Порье. 4 июня 2019 года, https://www.instagram.com/p/ByS8RXKCU2M/

04 июня 2019, 23:58

Нурмагомедов подписал контракт о бое с американцем Порье

Абсолютный бойцовский чемпионат официально объявил о поединке дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 апреля глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт сообщил, что Хабиб Нурмагомедов, отбывающий девятимесячную дисквалификацию, проведет свой следующий бой против американца Дастина Пуарье (Порье). Тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов позднее сообщил, что поединок назначен на 7 сентября.

7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов защитил пояс чемпиона в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора. Поединок завершился дракой между командами двух бойцов. 29 января Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала Нурмагомедова на 500 тысяч долларов и отстранила от боев на девять месяцев, начиная с даты поединка. В феврале Нурмагомедов заплатил штраф.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье подписали контракты на бой друг с другом, со ссылкой на UFC сообщил сегодня "Чемпионат".

Скриншот сообщения Хабиба Нурмагомедова 4 июня 2019 года, https://www.instagram.com/p/ByS8RXKCU2M/"Дастин, добро пожаловать на борт", - написал сегодня Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

"Порье - опасный соперник. Но мы будем готовиться, чтобы провести большую часть поединка в стойке", - сказал тренер и отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов. В активе Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения, информировал сегодня ТАСС.

В 23 года Хабиб Нурмагомедов стал самым молодым российским борцом в истории UFC, говорится в биографии бойца, опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Хабиб Нурмагомедов успешно прошел допинг-тесты в США", "Спортсмены из Дагестана завоевали пять золотых медалей на турнире Combat street fighting", "Кубок "Дружбы народов Северного Кавказа" выиграли спортсмены из Дагестана". 

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