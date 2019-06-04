Невеста боевика частично признала вину по делу о нападении в Дагестане

04 июня 2019, 01:52

Жительница Дагестана Миясат Киталаева на судебном процессе 3 июня в Ростове-на-Дону объяснила свою роль в нападении на жителей села Джули.

Как писал "Кавказский узел", в феврале было передано в Северо-Кавказский окружной военный суд дело жительницы Махачкалы, обвиненной в причастности к боевикам. По данным следователей, она вступила в ряды боевиков в Табасаранском районе в начале февраля 2016 года и участвовала в похищении двух жителей села Джули. В апреле защита заявила, что Киталаева против воли удерживалась боевиками в лесу и не вступала в их отряд. По словам адвоката, Киталаева рассказала, что познакомилась через интернет с молодым человеком, который предложил ей выйти замуж, но увез в лес к боевикам. После нападения в Джули боевики отпустили Киталаеву домой, заявила защита.

Судебный процесс по делу 24-летней Миясат Киталаевой начался 3 июня в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Подсудимая, одетая в хиджаб, рассказала, что она родилась в Махачкале, там же проживала до задержания, имеет среднее образование, не замужем, не судима, до ареста работала, не уточнив, где именно. Киталаева высказалась категорически против фотосъемки, передал из зала суда корреспондент "Кавказского узла", который был единственным представителем СМИ на заседании.

Киталаева обвиняется по семи статьям УК России, в том числе об участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208), в преступном сообществе (часть 2 статьи 210), в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205). Ей также вменяется разбой, совершенный организованной группой (часть 4 статьи 162), похищение человека организованной группой (часть 3 статьи 126) и незаконное хранение и ношение оружия (часть 3 статьи 222), следует из обвинительного заключения, зачитанного на процессе.

Согласно обвинению, Киталаева в начале февраля 2016 года вступила в вооруженную группировку, действовавшую на территории Дагестана с 2011 года. Туда ее вовлек другой участник по фамилии Магомедов. В составе группировки Киталаева "выполняла возложенные на нее обязанности по обеспечению деятельности НВФ, обеспечению мест дислокации, охраны периметра с целью предупреждения остальных участников о появлении сотрудников правоохранительных органов". "Преступная деятельность Киталаевой была прекращена задержанием 7 июня 2018 года", - зачитал прокурор.

Кроме того, Киталаева вместе с другими членами группировки участвовала в вооруженном нападении, которое произошло в селе Джули, и похищении. Вооруженная группа, которая совершила нападение, входила в состав запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", считает обвинение, в связи с этим Киталаева обвиняется в участии в деятельности террористической организации. Группировка, по данным обвинения, "планировала нападения на сотрудников правоохранительных органов".

Обвинение также утверждает, что 14 февраля 2016 года участники группировки Магомедов, Баширов, Мирзаханов и Киталаева проникли в дом семьи Гаджикурбановых в селе Джули, где, угрожая оружием, связали потерпевших, взяли у них ключи от машины "Chevrolet Нива" и, посадив одного из них на заднее сидение, увезли. В числе похищенных оказался также родственник, который в тот момент подошел к дому. В результате погони машина попала в ДТП и участники группы скрылись, бросив автомобиль с находившимися в нем людьми, сказал гособвинитель.

Отвечая на вопрос суда, Киталаева сказала, что признает вину частично, а именно в том, что "находилась в доме в момент нападения на семью". "В разбое я не участвовала", - уточнила подсудимая.

Адвокат Киталаевой Сергей Квасов также не согласился с версией следствия. "Предъявили все, что можно было предъявить, превратив обвинение в огромный объем, которого быть не должно. Ощущение, что она все оружие приобрела, а чем тогда занимались остальные участники банды? Я думаю, что это погоня за показателями", - высказался защитник.

Гособвинитель также огласил несколько заключений эксперта. Согласно им, из салона автомобиля "Нива" 15 февраля 2016 года были изъяты автомат Калашникова и пневматический пистолет, переделанный под боевой. В машине также были обнаружены более 200 патронов, несколько гильз и одежда, отметил прокурор.

Кроме этого, прокурор зачитал информацию о приговоре жителю Дагестана Нариману Баширову и информацию о возбужденном в 2016 году уголовном деле после гибели полицейского Муталибова и ранения его коллеги Ахмедова в результате взрыва близ села Сиртыч. Подорвавшийся в автомобиле был опознан как уроженец Азербайджана Гаджиев Эльчин Нурмагомед-Оглы, сказал прокурор, не уточнив, какое отношение Гаджиев имеет к подсудимой. Уголовные дела в отношении Мирзаханова и Магомедова были прекращены в 2017 году в связи с их смертью, подчеркнул гособвинитель.

В мае 2017 года суд приговорил к 19 годам колонии жителя Дагестана Наримана Баширова, признанного виновным по 16 статьям Уголовного кодекса, среди которых участие в вооруженном подполье, нападения на силовиков и совершение теракта.

Адвокат Киталаевой заявил, что в тексте приговора Нариману Баширову не упомянута роль женщины, а дела в отношении неустановленных лиц по инкриминируемым ему эпизодам не выделялись. Сама подсудимая по оглашенным документам не высказывалась.

Рассмотрение дела продолжится в 10.00 мск 17 июня. Запланировано, что в этот день по видеосвязи с гарнизонным военным судом Махачкалы дадут потерпевшие и сотрудники полиции, а из мест лишения свободы даст показания Нариман Баширов.

Родственников и друзей подсудимой в зале суда не было, помимо корреспондента "Кавказского узла" на заседании присутствовала только студентка одного из ростовских юридических вузов.

Комментариями адвокатов относительно обстоятельств задержания, хода следствия и условий содержания Киталаевой "Кавказский узел" пока не располагает.

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* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.