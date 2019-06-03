Тушетия. Фото Paata Vardanashvilihttps://ru.wikipedia.org/wiki/Тушетия#/media/File:Jvarboseli.jpg

03 июня 2019, 06:58

Дорога в Тушетию затоплена из-за таяния снега

Поднявшийся в результате таяния снега в горах уровень воды в реке затопил участок на единственной трассе, ведущей в высокогорный район Тушетия на северо-востоке Грузии, движение транспорта по ней ограничено, сообщили в мэрии.

По данным представителя мэра Ахмета в Тушетии Ладо Кахоидзе, затоплен 56-й километр автомобильной дороги Пшавели - Абано - Омало.

Тушетская дорога протяженностью 72 километра связывает высокогорное село Омало с Пшавели в Телавском районе Кахетии и считается одной из самых опасных дорог в Грузии. Зимой она закрывается из-за снега. 

"Из-за интенсивного таяния снега поднялся уровень воды. Дорожное покрытие практически полностью покрыто водой", - цитирует его 2 июня "Общественный вещатель Грузии" на своем сайте.

Движение транспорта на этом участке дороги ограничено, пишет со ссылкой на Кахоидзе "Эхо Кавказа". По его словам, сегодня в Департаменте автодорог Грузии будет решаться, каким образом понизить уровень воды в реке.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2018 года движение автотранспорта по единственной автодороге, ведущей в высокогорный грузинский регион Тушетия, было запрещено из-за ожидаемого ухудшения погоды.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Ахметского района, городе Ахмета, будет без осадков, температура воздуха достигнет +28 градусов, ветер будет дуть со скорость до четырех метров в секунду. В ночь на 4 июня октября температура воздуха снизится до +16, будет также без осадков, ветер четыре метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Две дороги в горах Грузии закрыты после камнепада", "Движение на дороге Цкнети - Ахалдаба восстановлено после схода оползня", "Ливень затопил дворы и подъезды жилых домов в Тбилиси".

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