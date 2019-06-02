Пенсионер отправлен в психбольницу после нападения на журналистов в Ставрополе

02 июня 2019, 13:10

Мужчина, арестованный после нападения на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, помещен в психиатрический стационар для обследования на вменяемость.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая четыре сотрудника редакции газеты "Родина" в Ставрополе получили ранения в результате нападения. Двое из пострадавших были доставлены в больницу, один из них - главный редактор - прооперирован. Депутат думы Ставропольского края Виктор Лозовой сообщил, что нападавший требовал опубликовать в газете его статью о Сталине. На следующий день правоохранители задержали подозреваемого в нападении, дело расследуется по статье "Покушение на убийство". 29 мая суд заключил его под стражу на два месяца.

Газета "Родина" - еженедельное издание ставропольского крайкома КПРФ, выходит с 8 апреля 1994 года, сообщается на сайте регионального отделения партии.

Обвиняемого в покушении на убийство нескольких сотрудников газеты перевели из следственного изолятора в психиатрический стационар. В больнице пенсионера обследуют, чтобы определить степень его вменяемости в момент нападения, сообщило сегодня со ссылкой на следствие "Ставрополье-ТВ".

Обследование на вменяемость необходимо, чтобы определить, мог ли обвиняемый отвечать за свои действия во время нападения, пояснили следователи.

Секретарь городского отделения КПРФ Лилия Жукова была очевидцем задержания мужчины после нападения. Пенсионер свои действия объяснил стремлением вызвать политический резонанс, сказала Жукова в сюжете указанной выше телекомпании.