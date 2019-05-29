Подозреваемый в нападении на журналистов ставропольской газеты арестован

29 мая 2019, 21:36

Суд заключил под стражу мужчину, задержанного по подозрению в ранении сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая четыре сотрудника редакции газеты "Родина" в Ставрополе получили ранения в результате нападения мужчины. Двое из пострадавших были доставлены в больницу, один из них - главный редактор - прооперирован. Депутат думы Ставропольского края Виктор Лозовой сообщил, что нападавший психически болен, он требовал опубликовать свою статью о Сталине. На следующий день правоохранители задержали подозреваемого в нападении, дело расследуется по статье "Покушение на убийство".

Газета "Родина" - еженедельное издание ставропольского крайкома КПРФ, выходит с 8 апреля 1994 года, сообщается на сайте регионального отделения партии.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемого в нападении на сотрудников редакции, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю на своем сайте.

Подозреваемый в нападении на сотрудников ставропольской газеты арестован на два месяца, он признал в суде свою вину и не возражал против заключения по стражу, пишет "Интерфакс-Юг".