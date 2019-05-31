Участники книжного фестиваля в Тбилиси отметили интерес молодежи к чтению

31 мая 2019, 04:14

Более 70 издательств приняли участие в ярмарке на 21-м Тбилисском международном книжном фестивале. Наибольший интерес к чтению проявляет молодежь, благодаря ей стали востребованы новые грузинские авторы, рассказали представители издательств.

21-й Тбилисский международный книжный фестиваль открылся в выставочном центре Expo Georgia 30 мая. В рамках мероприятия была организована книжная ярмарка, в ней приняли участие более 70 издательств, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Это несомненный успех грузинской полиграфии – издательское дело в Грузии растет. По сравнению с прошлым годом количество участников выросло", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Ассоциации издательств и типографий Грузии/

Полиграфическое дело в Грузии обрело второе дыхание потому, что люди снова начали читать, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" издатели.

«Молодое поколение читает очень много», - сказал главный редактор издательства «Книги в Батуми» Иракли Букридзе

. Он рассказал, что его издательское дело началось с того, что в 2015 году он решил опубликовать переводную фантастику. «До этого никто в Грузии не верил, что фантастика может приносить прибыль, а я рискнул и оказался в выигрыше», - сказал Бакуридзе.

«Ярмарка проходит уже не один год, и у нас все больше и больше заказов на новую литературу», - сказала главный редактор издательства "Палитра Эль" Майа Аладаури.

Устойчивый интерес к литературе отметили представители фонда Генриха Белля в Грузии.

«Наш фонд начал несколько лет назад распространять литературу через розничную сеть. Цена символическая. Главное – привлечь людей к тем проблемам, которые входят в компетенцию нашего фонда, - прав человека, меньшинств, свободы слова. Казалось бы, проблематика узкая. Но и наши книги тоже продаются, к ним наблюдается устойчивый интерес», - рассказал представитель фонда Тамуна Щвангирадзе.

На одном из стендов была выставлена литература общественной организации "Совлаб" на тему историй сталинских репрессий, а также неправительственной организации «Кавказский дом» по культуре и истории народов Кавказа.

«Наши книги тоже вызвали интерес читателей. Люди приходят, покупают», - сказала представитель "Кавказского Дома".

«Выросло новое поколение, ему интересно, что происходит, поэтому стали востребованы новые авторы», - считает представитель издательства "Интеллект" Звиад Кварацхелия.

Издатели отметили интерес к грузинским писателям

Количество хороших писателей в Грузии выросло, отметил директор Музея грузинской литературы Лаша Бакрадзе. «На Франкфуртской книжной ярмарке в октябре 2018 года грузинская литература произвела неожиданное впечатление на издателей и читателей – оказалось, что в стране с небольшой численностью населения вдруг выросла целая плеяда интересных и талантливых писателей», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Книжная ярмарка во Франкфурте-на-Майне проходила в октябре 2018 года, в ней приняли участие 7,5 тыс. экспонентов из 110 стран, написал со ссылкой на организаторов ТАСС. Почетным гостем мероприятия стала Грузия, отмечает издание.

«У нас всегда как минимум два или три современных грузинских автора печатаются каждый сезон... Молодые авторы действительно пишут остро, интересно. Ну и, конечно, регулярно выходит классическая грузинская литература», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель издательства "Палитра Эль" Майя Аладаури.

Представитель издательства «Книги в Батуми» Ираклий Бакурадзе рассказал, что оно долгие годы печатало произведения молодых грузинских писателей. «В этом году мы объявили мораторий на издание (книг молодых авторов), поскольку все-таки на рынке более востребованы мирровые бестселлеры, а у нас бизнес достаточно небольшой. Мы не можем постоянно рисковать. Но и у нас есть два-три автора, которые популярны не только в Грузии, но и в мире», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местные авторы стали развиваться благодаря появлению массового читателя, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель издательства "Интеллект" Звиад Кварацхелия.

«В нашем издательстве печатаются много грузинских авторов... их уровень очень высок, они вполне свободно себя чувствуют среди современных писателей Австрии, Германии, Британии. И при этом нет какого-то одного направления – все пишут в разной стилистике, в разных жанрах», - сказал он.

Кроме современных грузинских авторов в павильоне «Интеллекта» были представлены также книги Владимира Сорокина и Светланы Алексиевич в переводе на грузинский язык.

Владимир Сорокин - русский писатель, сценарист и драматург, художник. Один из наиболее ярких представителей концептуализма и соц-арта в русской литературе. Светлана Алексиевич - советская и белорусская писательница, журналистка. Пишет на русском языке. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год, говорится в справке на сайте Livelib.

“Эта литература тоже востребована в грузинском обществе. Особенно Алексиевич – то, как она описывает войну, что реально переживают люди – это очень важно”, - отметил Кварацхелия.

Один из авторов, изданных в этом году, стал Сергей Лебедев, издательство "Интеллект" перевело его книгу «Люди августа», автор сам представил книгу читателям. Лебедев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он впервые в Грузии.

Сергей Лебедев - русский прозаик, журналист, является автором нескольких романов. Роман «Люди августа» был опубликован в Германии осенью 2015 года (издательство Fischer) и в 2016 году в России (издательство «Альпина Паблишер», говорится в справке на сайте Livelib.

На ярмарке также были представлены писатели из разных стран – Германии, Финляндии, США.

Цены на книги на ярмарке были снижены в среднем на 25-50 процентов, из павильонов многие люди выходили с покупками.

«Такие ярмарки и мероприятия дают возможность и сэкономить, и увидеть, каких книг тебе сегодня действительно не хватает», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" художник Гоги Чгелишвили.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2018 года в одном из осетинских сел Грузии в честь 159-летия со дня рождения поэта Коста Хетагурова прошел концерт, веселые старты и скачки. В Северной и Южной Осетии к этому дню приурочили поэтический марафон и выставку картин.