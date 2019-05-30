30 мая 2019, 21:43

Семь высокопоставленных чиновников в Аджарии задержаны по делу о растрате

Два замминистра Аджарии, бывший мэр Батуми, а также четыре бывших и настоящих чиновника муниципалитета обвиняются в растрате порядка 490 тысяч долларов, сообщила прокуратура.

Прокуратура Батуми задержала бывшего мэра Батуми Георгия Ермакова, заместителя министра образования, культуры и спорта Баграта Манвелидзе, заместителя министра финансов и экономики Арчила Ванадзе, вице-мэра Батуми Тенгиза Петридзе, главу службы муниципального имущества и управления сервисами Гогу Ломадзе, заместителя начальника управления городской инфраструктурой и благоустройства при мэрии Нукри Хинтибидзе, начальника службы закупок мэрии Батуми Бека Халваши, передает корреспондент "Кавказского уза" сделанное в ходе  брифинга заявление главного прокурора Аджарии Натии Сонгулашвили.

По ее словам, задержанные обвиняются по двум статьям уголовного кодекса Грузии - о растрате государственных средств в крупном размере и злоупотреблении служебным положением.

По версии прокуратуры, из-за допущенных чиновниками нарушений во время электронного тендера в 2015 году, муниципалитету Батуми был нанесен ущерб в размере 1 миллиона 370 тысяч лари (около 490 тысяч долларов).

Ранее глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе во время заседания пообещал отправить тюрьму всех, кто причастен к коррупции, сообщало 30 апреля Аджарское телевидение.

Комментариями задержанных или их представителей  по поводу версии прокуратуры, а также мэрии Батуми и правительства Аджарии относительно  задержания чиновников "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2016 года правоохранители задержали руководителя инфекционной больницы Батуми Джемала Думбадзе, заподозренного в растрате бюджетных средств.

Примечание:

"Панамский архив" рассказал о миллионах долларов на офшорных счетах Кезерашвили", "Суд в Грузии начал рассмотрение дела о хищениях в Минобороны", "Оппозиционеры обвинили мэрию Тбилиси в распродаже национальной собственности".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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