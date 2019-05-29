Улица Ленина в Ленинске. Волгоградская область. Фото: Ufo Snake https://ru.wikipedia.org

29 мая 2019, 10:31

Два депутата в Волгоградской области досрочно лишены мандатов

Полномочия депутатов Ленинска прекращены досрочно из-за того, что они вовремя не сообщили о своих доходах, заявила сегодня прокуратура Волгоградской области.

По данным ведомства, в результате проверки выяснилось, что двумя депутатами Совета депутатов Ленинска не предоставлены сведения о доходах и имуществе в срок до 30 апреля 2019 года.

"Было принято решение о прекращении полномочий депутатов, не исполнивших требований антикоррупционного законодательства", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Волгоградской области.

Согласно протоколу заседания совета депутатов, размещенному 28 мая на сайте администрации Ленинска, полномочий лишены Плакущев Д.Н. и Трофимов А. О. При этом в документе отмечается, что "депутат от политической партии  КПРФ Трофимов написал заявление об отставке по собственному желанию, ссылаясь на свою занятость".

По данным на 10.25 мск 29 мая, на сайте сталинградский областного комитета КПРФ нет комментариев по поводу прекращения полномочий Трофимова.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2018 года были досрочно прекращены полномочия девяти депутатов советов сельских поселений в Икрянинском районе, которые не сообщили о своих доходах.

Примечание:

"Жители Южного Кавказа сочли коррупцию системной проблемой в своих странах", "Дагестанский депутат обвинен в неуплате налогов на 12 млн рублей", "Парламент Армении отказался создать комиссию по изучению доходов чиновников".

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