Андрей Рудомаха. Фото: EWNC https://ru.wikipedia.org/

27 мая 2019, 18:49

Активисты "Эковахты" задержаны на Кубани во время инспекции

Около села Прасковеевки в Краснодарском крае полицейские задержали четырех активистов "Экологической вахты по Северному Кавказу", проводивших инспекцию леса в долине реки Колбасинова Щель.

"Мы остановились пообедать. К нам подъехали полицейские […] Активистов ЭкоВахты задержала полиция. Нас везут в Дивноморское", - говорится в сообщениях Telegram-канала "Экологической вахты".

Здесь же указано, что экологи решили проверить заявления местных жителей о том, что в районе села Прасковеевки "идёт активное огораживание участка", переданного в собственность неизвестному лицу, вырубается лес. Участники экспедиции зафиксировали, что этот участок перекрывает дороги общего пользования в долине реки Колбасинова Щель.

Среди задержанных — координатор "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха, активисты Александр Савельев и Арина Лисовец, сообщил адвокат Михаил Беньяш, слова которого приводит "Медиазона".

Силовики проверили у участников инспекции документы и потребовали проехать в отдел "для разбирательства", заявив, что над территорией леса был запущен дрон, что, по их словам, запрещено. При этом дрон у экоактивистов не нашли, пишет со ссылкой на самих задержанных "ОВД-Инфо".

Активисты "Эковахты" регулярно проводят инспекции в Краснодарском крае. После одной из таких поездок 28 декабря 2017 года в район села Криница под Геленджиком, где, по данным экологов, на землях лесного фонда без каких-либо разрешений строилась дачная резиденция, как писал "Кавказский узел", активистов избили и похитили компьютеры, фото- и видеокамеры и документы. Андрей Рудомаха получил тогда черепно-мозговую травму и перелом носа.

Примечание:

"Экологи призвали власти Кубани отказаться от разработки карьера", "Рудомаха связал обыск со строительством дороги в Дагомыс", "Работа "ЭкоВахты" в Краснодаре парализована после обыска".

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