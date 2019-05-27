Около 200 волонтеров присоединились к поискам школьницы в Адыгее

27 мая 2019, 15:38

Сотрудники МЧС и добровольцы из отряда "Лиза Алерт" ищут в Майкопе и окрестностях города пропавшую без вести 16-летнюю девушку. Сегодня к поискам решили присоединиться и 20 всадников общества "Шъууей Хасэ".

По данным следствия, школьница пропала 24 мая, после того, как вышла из здания лицея в Майкопе.

В связи с ее исчезновением возбуждено дело по статье об убийстве, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

К поискам подключились волонтеры, работу которых координирует поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". "В нашем отряде люди разных возрастов, профессий, из разных регионов России. Сегодня прибудет экипаж опытных поисковиков из Ставропольского края. У нас есть отработанные методики, есть хороший человеческий ресурс", - процитировала сегодня координатора "Лизы Алерт" по Краснодарскому краю Николая Бронского "Советская Адыгея".

По словам Бронского, часть из 200 волонтеров занимается поисками пропавшей в Майкопе, но большинство прочесывают берега реки Белой и лес. На реке работают и сотрудники МЧС, добавил он. Поиски будут вестись и ночью, отметил координатор "Лизы Алерт".

В поисках девушки поможет и общество всадников Адыгеи и Краснодарского края "Шъууей Хасэ", сообщил глава организации Альберт Тхапшоков. "Искать будем в пригороде Майкопа, в лесистой местности. Верхом на коне обследовать территорию гораздо быстрее и легче. К тому же, сама лошадь своим поведением может подсказать нам верное направление. Это животное может чувствовать то, что человек сразу не разглядит или не расслышит. Поиск будут вести около 20 всадников", - привело издание слова Альберта Тхапшокова.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2018 года в соседнем с Адыгее Краснодарском крае пропал 12-летний участник забега по спортивному ориентированию. Поиски, в которых участвовали 350 человек, увенчались успехом.