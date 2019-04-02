Прокурор потребовал пожизненно осудить пациента сгоревшего наркоцентра в Баку

02 апреля 2019, 20:01

Пациент Магомед Мамедов, обвиняемый в поджоге бакинского наркологического центра, должен быть осужден на пожизненный срок, а директор наркоцентра и ответственный за безопасность - на 4 и 3,5 года, заявил представитель прокуратуры в суде.

Как писал "Кавказский узел", пожар в республиканском наркологическом центре в Баку произошел 2 марта 2018 года. Погибли 25 человек, остальных 30 эвакуировали, четверых госпитализировали. Пожар устроил один из пациентов, он арестован, сообщили 6 марта правоохранители.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершается судебное разбирательство по делу о пожаре. Прокурор, выступивший во вторник с обвинительной речью, потребовал для обвиняемого Магомеда Мамедова пожизненного заключения, для директора наркоцентра Тельмана Мамедгасанова - четыре года заключения, для инженера по безопасности труда Махира Абдуллаева - 3,5 года лишения свободы. Завотдела центра и лечащего врача Мамедова Афет Мамедову прокурор попросил осудить на условный срок.

Следующее заседание назначено на 9 апреля, сообщил сегодня "Интерфакс".

Напомним, что на канале "RT на русском" в YouTube были опубликованы кадры пожара. На видео "В результате пожара в республиканском наркоцентре Азербайджана погибли 24 человека" видно, что огонь охватил одноэтажное здание полностью. Языки огня вырываются из зарешеченных окон и из-под крыши. У входа в одноэтажное здание стоят шестеро пожарных со шлангами. Еще трое находятся рядом. На видеозаписи также показаны идущие к оператору мужчины, завернутые в цветные одеяла.