Азербайджан сообщил о 24 обстрелах в зоне конфликта

02 апреля 2019, 09:34

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в зоне карабахского конфликта, в том числе в селах двух граничащих с Арменией районов, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля Азербайджан насчитал 30 обстрелов своих позиций со стороны Армении.

Режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен 24 раза с 1 по 2 апреля, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селах Кемерли и Гызылгаджылы в Газахском районе, в селе Агбулаг в Товузском районе, а также на безымянных высотах на в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Огонь велся со стороны Армении и с позиций, находящихся на подконтрольной властям Нагорного Карабаха территории, следует из сообщения.

Министерство обороны Армении и Министерство обороны Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах на 09.00 мск 2 апреля.