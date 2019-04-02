02 апреля 2019, 09:34
Азербайджан сообщил о 24 обстрелах в зоне конфликта
Позиции азербайджанской армии были обстреляны в зоне карабахского конфликта, в том числе в селах двух граничащих с Арменией районов, заявило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 1 апреля Азербайджан насчитал 30 обстрелов своих позиций со стороны Армении.
Режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен 24 раза с 1 по 2 апреля, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селах Кемерли и Гызылгаджылы в Газахском районе, в селе Агбулаг в Товузском районе, а также на безымянных высотах на в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Огонь велся со стороны Армении и с позиций, находящихся на подконтрольной властям Нагорного Карабаха территории, следует из сообщения.
Министерство обороны Армении и Министерство обороны Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах на 09.00 мск 2 апреля.
Стороны объявили о перемирии после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, говорится в материале"Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованном на "Кавказском узле". Несмотря на это обстрелы на линии соприкосновения войск фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" также писал, что 1 апреля жители Еревана на площади Свободы провели акцию в память о жертвах апрельской войны в Нагорном Карабахе.
На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" собрал новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта.