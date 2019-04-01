Три человека пострадали при взрыве в Новороссийске

01 апреля 2019, 14:25

Учебный снаряд, найденный тремя молодыми людьми в Новороссийске, взорвался после того, как они принесли его домой, заявил сегодня представитель МВД по региону. Пострадавшие живы, отметил представитель администрации Новороссийска.

По его словам, трое трое молодых людей нашли учебный снаряд, который принесли домой.

"В результате неосторожного обращения произошел взрыв на втором этаже жилого дома в Новороссийске. Пострадавшими оказались двое 18-летних и один 17-летний местные жители. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, пострадавшие - студенты, сообщает сегодня РИА "Новости".

"Все живы", - уточнили агентству в администрации Новороссийска.

При этом, по данным издания, факт госпитализации молодых людей в управлении здравоохранения города не подтвердили, сославшись на врачебную тайну.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2017 года в Волгограде при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны погиб мужчина. По версии следствия, 61-летний сварщик из Волжского помогал коллекционеру восстанавливать военную технику и боеприпасы.